Ташкентский IT-Park запустил открытые онлайн-сессии

В программе лекций такие актуальные темы, как поддержка и развитие стартапов, венчурное финансирование, информационные технологии и менеджмент.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Ташкенте IT-Park запустил новый проект онлайн-сессий для стартаперов и специалистов, сообщается на сайте.

"Online Open Sessions - онлайн-видеоконференции с участием авторитетных и известных IT-специалистов из Узбекистана, Индии, России и других стран", - говорится в публикации.

В программе лекций такие актуальные темы, как поддержка и развитие стартапов, венчурное финансирование, информационные технологии и менеджмент.

Сами лекции проводятся на базе платформы Zoom. Для того чтобы принять участие в Online Open Sessions, нужно заполнить специальную форму.

Для юных узбекистанцев запустили бесплатный курс по подготовке к школе >>

Напомним, вчера Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана предоставило бесплатный доступ к онлайн-курсу для подготовки детей к школе.

По телевидению начался показ развлекательно-познавательных программ для детей, в Сети доступны онлайн-концерты многих музыкантов, а также разнообразные курсы для людей, желающих познать что-то новое, пока находятся на карантине.