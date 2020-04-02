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Мужчина работает за компьютером

Ташкентский IT-Park запустил открытые онлайн-сессии

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13831937/Tashkentskiy-IT-Park-zapustil-otkrytye-onlayn-sessii.html

В программе лекций такие актуальные темы, как поддержка и развитие стартапов, венчурное финансирование, информационные технологии и менеджмент.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Ташкенте IT-Park запустил новый проект онлайн-сессий для стартаперов и специалистов, сообщается на сайте.

"Online Open Sessions - онлайн-видеоконференции с участием авторитетных и известных IT-специалистов из Узбекистана, Индии, России и других стран", - говорится в публикации.

В программе лекций такие актуальные темы, как поддержка и развитие стартапов, венчурное финансирование, информационные технологии и менеджмент.

Сами лекции проводятся на базе платформы Zoom. Для того чтобы принять участие в Online Open Sessions, нужно заполнить специальную форму.

Для юных узбекистанцев запустили бесплатный курс по подготовке к школе >>

Напомним, вчера Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана предоставило бесплатный доступ к онлайн-курсу для подготовки детей к школе.

По телевидению начался показ развлекательно-познавательных программ для детей, в Сети доступны онлайн-концерты многих музыкантов, а также разнообразные курсы для людей, желающих познать что-то новое, пока находятся на карантине.

Теги:
Карантин, технологии, IT-технологии, Узбекистан, Узбекистан



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