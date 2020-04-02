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Сотрудниками Национальной гвардии и Министерство внутренних дел было выявлено 2350 случаев несоблюдения карантинного режима

Более двух тысяч узбекистанцев нарушили карантин 1 апреля

Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (249)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13832373/Bolee-dvukh-tysyach-uzbekistantsev-narushili-karantin-1-aprelya.html

Национальное законодательство республики предусматривает меры ответственности и наказания для тех, кто пренебрегает правилами карантина.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 апреля было выявлено 2 350 случаев несоблюдения карантинного режима, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии республики.

Санитарная обработка на улицах Ташкента
МЧС Узбекистана
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Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел.

"Дорогие соотечественники, неукоснительное соблюдение правил карантинного режима — это, прежде всего, гарантия вашего здоровья и здоровья ваших близких", — акцентировали в Нацгвардии.

Напомним, статьи 53 и 54 КоАО Узбекистана устанавливают административную ответственность за нарушение правил гражданами или должностными лицами.

Согласно статье 53 Кодекса, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от одного до трех, а должностные лица — от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин (сейчас БРВ составляет 223 тысячи сумов, или 23,4 доллара).

Минздрав Узбекистана
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Кроме того, согласно статье 54 КоАО, за нарушение обязательных правил, установленных для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от трех до пяти, а должностные лица — от десяти до пятнадцати БРВ.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 выздоровели.

В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (249)
Теги:
МВД Узбекистана, Национальная гвардия Узбекистана, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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