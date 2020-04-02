Более двух тысяч узбекистанцев нарушили карантин 1 апреля

Национальное законодательство республики предусматривает меры ответственности и наказания для тех, кто пренебрегает правилами карантина.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 апреля было выявлено 2 350 случаев несоблюдения карантинного режима, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии республики.

Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел.

"Дорогие соотечественники, неукоснительное соблюдение правил карантинного режима — это, прежде всего, гарантия вашего здоровья и здоровья ваших близких", — акцентировали в Нацгвардии.

Напомним, статьи 53 и 54 КоАО Узбекистана устанавливают административную ответственность за нарушение правил гражданами или должностными лицами.

Согласно статье 53 Кодекса, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от одного до трех, а должностные лица — от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин (сейчас БРВ составляет 223 тысячи сумов, или 23,4 доллара).

Кроме того, согласно статье 54 КоАО, за нарушение обязательных правил, установленных для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от трех до пяти, а должностные лица — от десяти до пятнадцати БРВ.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 выздоровели.

В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.