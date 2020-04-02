Более двух тысяч узбекистанцев нарушили карантин 1 апреля

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 апреля было выявлено 2 350 случаев несоблюдения карантинного режима, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии республики.
"Дорогие соотечественники, неукоснительное соблюдение правил карантинного режима — это, прежде всего, гарантия вашего здоровья и здоровья ваших близких", — акцентировали в Нацгвардии.
Напомним, статьи 53 и 54 КоАО Узбекистана устанавливают административную ответственность за нарушение правил гражданами или должностными лицами.
Согласно статье 53 Кодекса, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от одного до трех, а должностные лица — от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин (сейчас БРВ составляет 223 тысячи сумов, или 23,4 доллара).
По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 выздоровели.
В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.