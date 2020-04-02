Таможенный комитет рассказал о запасах продовольствия Узбекистана

Основная часть заготовленных на таможенных складах продуктов - это мясо, маргарин и подсолнечное масло.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В пресс-службе Государственного таможенного комитета сообщили о том, сколько продуктов питания в настоящее время хранится на таможенных складах.

По состоянию на 1 апреля этого года общая стоимость продовольствия составляет 46,3 млн долларов. По предварительным расчетам, ожидаемая сумма взысканных таможенных платежей по всем этим товарам составит 70,7 млрд сумов.

Основная часть заготовленных продуктов - это мясо, маргарин и подсолнечное масло.

В понедельник в столичном хокимияте заверили жителей в том, что дефицита продуктов в магазинах и на рынках не будет.

"Известно, что с 30 марта въезд и выезд, а также передвижение по Ташкенту позволены только машинам со специальным разрешением. Но это не означает, что в город не будут завозить продукты питания и сельхозпродукцию", - говорится в сообщении.

В администрации города также проинформировали, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.