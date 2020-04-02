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Дезинфекция объектов общественного пространства

В Узбекистане на дезинфекцию от коронавируса выделен миллион долларов

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (253)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13836520/V-Uzbekistane-na-dezinfektsiyu-ot-koronavirusa-vydelen-million-dollarov.html

В процессе дезинфекции задействованы специализированные станции Госинспекции санэпидемконтроля, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Национальная гвардия республики.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Власти Узбекистана выделили из госбюджета около 1 миллиона долларов на дезинфекцию во всех регионах страны от нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при Кабмине республики Нурмат Отабеков.

"Для проведения дезинфекции во всех регионах республики правительством был выделен 1 миллиард сумов (около 1 миллиона долларов) из государственного бюджета", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге.

По его словам, в связи с обострением эпидемической ситуации в стране в процессе дезинфекции помимо специализированных станций Госинспекции санэпидемконтроля задействованы также Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Национальная гвардия Узбекистана.

Отабеков отметил, что дезинфекция охватит все районы и объекты эпидемиологического значения.

Ранее пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана сообщала, что ее подразделения совместно с МВД Узбекистана 28 марта приступили к дезинфекции улиц и общественных мест Ташкента. Позднее такая работа началась и в других городах страны.

Нацгвардия и сотрудники МВД приступили к дезинфекции улиц Ташкента из-за коронавируса
Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Нацгвардия и сотрудники МВД приступили к дезинфекции улиц Ташкента
Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В четверг число зараженных увеличилось до 190. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (253)
Теги:
Эпидемия, пандемия, Узбекистан, коронавирус, дезинфекция



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