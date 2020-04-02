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Пустой класс

В Минобразовании опровергли слухи о возобновлении учебного года 2 сентября

Unsplash / Barry Zhou
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13836883/V-Minobrazovanii-oprovergli-informatsiyu-o-nachale-uchebnogo-goda-2-sentyabrya.html

Ранее на портале СОВАЗ появился проект постановления, предлагающий внедрить в Узбекистане аналог российского ЕГЭ.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство образования Узбекистана прокомментировало сообщения из соцсетей о том, что обучение во всех высших учебных заведениях республики якобы возобновится 2 сентября.

В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

"Мы официально заявляем, что Министерство высшего и среднего специального образования не делало такого заявления", - говорится в сообщении.

Ранее советник министра народного образования по вопросам информационной политики Анвар Умаров высказался по поводу формата итоговых экзаменов в режиме карантина.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Виталий Аньков
Аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы предложено объединить

По его словам, вероятность того, что выпускные экзамены будут проведены дистанционно, крайне мала, поскольку это лишает возможности объективно оценить знания учеников.

"Все-таки исходим из того, что скоро эта сложная ситуация закончится и мы сможем провести итоговые и предварительные тесты и оценить школьников", — заявил пресс-секретарь МНО.

Напомним: в республике действует режим карантина. Граждан просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции.

По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Узбекистане достигло 190 человек, двое граждан скончались, 25 — выздоровели.

Теги:
Узбекистан, учеба, вузы, Образование



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