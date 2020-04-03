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Число пациентов с COVID-19 в Узбекистане превысило 200, в мире — миллион

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (254)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13837543/Chislo-patsientov-s-COVID-19-v-Uzbekistane-prevysilo-200-v-mire--million.html

Минздрав Узбекистана огласил новые данные по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией - их стало еще на 15 больше.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 205, сообщает Минздрав республики.

По данным на вечер четверга, 2 апреля, в стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
Карантин в Узбекистане: что надо знать
В Узбекистане введены жесткие карантинные меры для предотвращения распространения инфекции: для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, Ташкент и областные центры Узбекистана закрыты на карантин, на улице запрещено появляться без защитных масок, а также пользоваться личным автотранспортом без специального разрешительного стикера.

В то же время число нарушителей карантина не сокращается. Только за сутки 1 апреля по всей стране выявлено свыше 2 тысяч фактов нарушения режима карантина, большая часть из них — в столице. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (254)
Теги:
Медицина, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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