В UzAuto Motors на время карантина можно купить авто не выходя из дома

Дилеры также позаботятся о том, чтобы автомобиль был доставлен прямо на дом после осуществления оплаты.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В сложившихся условиях в Узбекистане в связи с коронавирусом компания UzAuto Motors предлагает покупателям приобрести автомобили Chevrolet Malibu 1.5 и Tracker AT в онлайн-режиме, не выходя из дома, на условиях беспроцентной рассрочки, информирует пресс-служба.

"Если у вас есть возможность оплатить 60 процентов от стоимости этих автомобилей, оставшуюся вы можете доплатить в течение 1,5 лет на условиях беспроцентной рассрочки. Все, что вам нужно сделать, это связаться с официальными дилерами компании, которые дадут вам возможность оформить автомобили не выходя из дома", - говорится в сообщении.

По информации компании, дилеры также позаботятся о том, чтобы автомобиль был доставлен прямо на дом после осуществления оплаты.

В UzAuto Motors призвали не доверять фейковой информации из соцсетей >>

Для получения подробной информации вы можете связаться с официальными дилерами компании, используя номера, указанные по ссылке.

Также компания напоминает, что данная акция действует только для физических лиц до окончания эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились скриншоты с сообщениями о запредельно низких ценах на автомобили Ravon в одном из автосалонов России. После этого в UzAuto Motors призвали доверять только информации на сайтах официальных дилеров.