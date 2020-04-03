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Тест-системы для диагностики нового коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 221

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13838358/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-221.html

В стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Узбекистане количество зараженных коронавирусом увеличилось на 16 человек и теперь составляет 221, сообщают в Минздраве.

В стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.

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В Узбекистане введены жесткие карантинные меры для предотвращения распространения инфекции: для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, Ташкент и областные центры Узбекистана закрыты на карантин, на улице запрещено появляться без защитных масок, а также пользоваться личным автотранспортом без специального разрешительного стикера.

В то же время число нарушителей карантина не сокращается. Только за сутки 1 апреля по всей стране выявлено свыше 2 тысяч фактов нарушения режима карантина, большая часть из них — в столице. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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