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В Узбекистане создан Telegram-бот для консультаций по коронавирусу

pixabay
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13837752/V-Uzbekistane-sozdan-Telegram-bot-dlya-konsultatsiy-po-koronavirusu.html

В боте можно спросить оператора лично, а также прочитать наборы часто задаваемых вопросов, размещенных по категориям.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Специалисты помогут жителям Узбекистана по всем вопросам, связанным с коронавирусом в новом официальном Telegram-боте под названием Coronavirusyordam.

В нем можно спросить оператора лично, а также прочитать наборы часто задаваемых вопросов, размещенных по категориям.

Чаты уже доступны на узбекском и русском языках в круглосуточном режиме.

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Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 205, также в стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.

Дезинфекция объектов общественного пространства
© Sputnik / Антон Денисов
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В Узбекистане введены жесткие карантинные меры для предотвращения распространения инфекции: для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, Ташкент и областные центры Узбекистана закрыты на карантин, на улице запрещено появляться без защитных масок, а также пользоваться личным автотранспортом без специального разрешительного стикера.

В то же время число нарушителей карантина не сокращается. Только за сутки 1 апреля по всей стране выявлено свыше 2 тысяч фактов нарушения режима карантина, большая часть из них — в столице. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
Теги:
Карантин, коронавирус, Telegram, Telegram, Telegram, Узбекистан, Узбекистан



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