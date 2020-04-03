В Узбекистане создан Telegram-бот для консультаций по коронавирусу

В боте можно спросить оператора лично, а также прочитать наборы часто задаваемых вопросов, размещенных по категориям.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Специалисты помогут жителям Узбекистана по всем вопросам, связанным с коронавирусом в новом официальном Telegram-боте под названием Coronavirusyordam.

В нем можно спросить оператора лично, а также прочитать наборы часто задаваемых вопросов, размещенных по категориям.

Чаты уже доступны на узбекском и русском языках в круглосуточном режиме.

Число пациентов с COVID-19 в Узбекистане превысило 200, в мире — миллион >>

Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 205, также в стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.

В Узбекистане введены жесткие карантинные меры для предотвращения распространения инфекции: для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, Ташкент и областные центры Узбекистана закрыты на карантин, на улице запрещено появляться без защитных масок, а также пользоваться личным автотранспортом без специального разрешительного стикера.

В то же время число нарушителей карантина не сокращается. Только за сутки 1 апреля по всей стране выявлено свыше 2 тысяч фактов нарушения режима карантина, большая часть из них — в столице.