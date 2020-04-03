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Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы

Единый центр помощи малоимущим начал работать в Ташкенте

Хокимият г. Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
21011
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13838723/Edinyy-tsentr-pomoschi-maloimuschim-nachal-rabotat-v-Tashkente.html

В нем принимают заявки от малоимущих семей, одиноких пожилых людей, а также инвалидов на предоставление помощи в условиях введенного в стране режима самоизоляции. Такой же механизм будет внедрен во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения нового коронавируса COVID-19 в четверг начал свою работу на территории "Узэкспоцентра" в Ташкенте. Об этом сообщили в хокимияте столицы.

"Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 11-97 и обратиться за помощью, — говорится в публикации. — Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров".

Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Хокимият г. Ташкента
Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал благотворительные работы

Второго апреля на основе списка, который предоставили 514 махаллей, сто добровольцев отвезли почти двум тысячам граждан необходимые продукты питания — куриное мясо, муку, рис, картофель, лук, сахар, масло и макароны.

Напомним, с 1 апреля в Узбекистане временно ограничены индивидуальные благотворительные акции помощи уязвимым категориям граждан, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Эти задачи переданы  Министерству по поддержке махалли и семьи.

  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
    Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу
    Хокимият г. Ташкента
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
    Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу
    Хокимият г. Ташкента
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
    Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу
    Хокимият г. Ташкента
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Хокимият г. Ташкента
Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу

Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 221. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
Теги:
малоимущие граждане, помощь, коронавирус, Ташкент, Узбекистан



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