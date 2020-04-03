Единый центр помощи малоимущим начал работать в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения нового коронавируса COVID-19 в четверг начал свою работу на территории "Узэкспоцентра" в Ташкенте. Об этом сообщили в хокимияте столицы.
"Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 11-97 и обратиться за помощью, — говорится в публикации. — Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров".
Второго апреля на основе списка, который предоставили 514 махаллей, сто добровольцев отвезли почти двум тысячам граждан необходимые продукты питания — куриное мясо, муку, рис, картофель, лук, сахар, масло и макароны.
Напомним, с 1 апреля в Узбекистане временно ограничены индивидуальные благотворительные акции помощи уязвимым категориям граждан, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Эти задачи переданы Министерству по поддержке махалли и семьи.
- Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работуХокимият г. Ташкента
- Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работуХокимият г. Ташкента
- Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работуХокимият г. Ташкента
Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 221. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.
С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.