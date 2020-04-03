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Люди, находившиеся на карантине в Самаркандской области, возвращаются в семьи

Минздрав Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
20610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13839170/Lyudi-nakhodivshiesya-na-karantine-v-Samarkandskoy-oblasti-vozvraschayutsya-v-semi.html

Самаркандское областное управление транспорта в сотрудничестве с областным управлением милиции организовало централизованную доставку граждан по месту их жительства.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Граждане, находившиеся на карантине в лагере "Дустлик" в Самаркандской области, возвращаются в свои семьи, сообщают в оперштабе.

"292 человека, помещенных в лагерь "Дустлик", были отпущены домой после окончания периода карантина. По результатам обследования и анализа ни у одного из них признаков заболевания не выявлено", - говорится в информации.

Самаркандское областное управление транспорта в сотрудничестве с областным управлением милиции организовало централизованную доставку граждан по месту их жительства.

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Напомним, вчера министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили излечившихся пациентов в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

По данным ведомства, лишь двое из тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции, побывали за границей: один прилетел в Узбекистан из Турции 13 марта рейсом Стамбул–Ташкент, а другой – 18 марта рейсом Москва–Ташкент. Остальные 11 человек находились в контакте с гражданами, зараженными опасной инфекцией.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, Карантин, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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