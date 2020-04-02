Еще 13 пациентов полностью вылечились от коронавируса и выписаны из больницы

Сегодня 12 пациентов выписаны в связи с выздоровлением от коронавируса из НИИ вирусологии в Ташкенте, а один – из специализированного учреждения Хорезмской области.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили излечившихся пациентов в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Узбекский психолог рассказал, как пережить карантин и не впасть в депрессию >>

По данным ведомства, лишь двое из тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции были за границей. Один прилетел в Узбекистан из Турции 13 марта рейсом Стамбул–Ташкент, а другой – 18 марта рейсом Москва–Ташкент. Другие 11 человек были в контакте с гражданами, зараженными опасной инфекцией.

Таким образом, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции полностью вылечились 25 узбекистанцев.

Граждане республики стараются в это непростое время поддержать медицинских работников, которые противостоят распространению коронавирусной инфекцией, борются за здоровье пациентов.

Так, 27 марта в республике прошел флешмоб. Люди вышли на балконы или открыли окна для того, чтобы поаплодировать врачам, сотрудникам МВД и военным — тем, кому приходится тяжелее всего.

Напомним, по последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Узбекистане составляет 190 человек, двое граждан скончались.

Кроме того, 26 марта в ходе видеоселекторного совещания президент распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.