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В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

Хокимият
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13843720/V-Tashkente-v-karantin-sozdany-mobilnye-yarmarki.html

Это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В период карантина районные хокимияты Ташкента организуют мобильные ярмарки для махаллей, расположенных далеко от продуктовых рынков.

В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки
Хокимият
В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

На данный момент список такой:
— "Дарё буйии", "Курувчилар", "Ханабад" и "Нилуфар" Сергелийского района;

— "Шон шухрат" Алмазарского района;

— "Журжоний" Учтепинского района;

— "Авайхон" Мирзо Улугбекского района;

— "Урта масжид" Яшнабадского района;

— на 20-й квартал Чиланзарского района прибыли мобильные пункты торговли продуктами первой необходимости, такими как картофель, лук, масло, яйца, мука, рис, мясо.

В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки
Хокимият
В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

 

По словам хокимията, это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

Хокимият: в Ташкенте не будет дефицита продовольствия >>

Напомним, в конце марта, несмотря на обстановку в столице Узбекистана, в местном хокимияте заверили жителей, что никакого дефицита продуктов не будет.

В хокимияте уверяют ташкентцев, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (261)
Теги:
коронавирус, продукты, Карантин, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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