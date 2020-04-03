Это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В период карантина районные хокимияты Ташкента организуют мобильные ярмарки для махаллей, расположенных далеко от продуктовых рынков.

Хокимият В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

На данный момент список такой:

— "Дарё буйии", "Курувчилар", "Ханабад" и "Нилуфар" Сергелийского района;

— "Шон шухрат" Алмазарского района;

— "Журжоний" Учтепинского района;

— "Авайхон" Мирзо Улугбекского района;

— "Урта масжид" Яшнабадского района;

— на 20-й квартал Чиланзарского района прибыли мобильные пункты торговли продуктами первой необходимости, такими как картофель, лук, масло, яйца, мука, рис, мясо.

Хокимият В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

По словам хокимията, это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

Хокимият: в Ташкенте не будет дефицита продовольствия >>

Напомним, в конце марта, несмотря на обстановку в столице Узбекистана, в местном хокимияте заверили жителей, что никакого дефицита продуктов не будет.

В хокимияте уверяют ташкентцев, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.