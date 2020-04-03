В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В период карантина районные хокимияты Ташкента организуют мобильные ярмарки для махаллей, расположенных далеко от продуктовых рынков.
На данный момент список такой:
— "Дарё буйии", "Курувчилар", "Ханабад" и "Нилуфар" Сергелийского района;
— "Шон шухрат" Алмазарского района;
— "Журжоний" Учтепинского района;
— "Авайхон" Мирзо Улугбекского района;
— "Урта масжид" Яшнабадского района;
— на 20-й квартал Чиланзарского района прибыли мобильные пункты торговли продуктами первой необходимости, такими как картофель, лук, масло, яйца, мука, рис, мясо.
По словам хокимията, это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.
Хокимият: в Ташкенте не будет дефицита продовольствия >>
Напомним, в конце марта, несмотря на обстановку в столице Узбекистана, в местном хокимияте заверили жителей, что никакого дефицита продуктов не будет.
В хокимияте уверяют ташкентцев, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.