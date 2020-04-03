Рецепты для соцзащиты: излечит ли карантин систему поддержки граждан

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана поручил разработать конкретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспеченных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и предоставлению им дополнительных льгот. Особая поддержка людям нужна в период всеобщего карантина, когда покидать дома без необходимости запрещено.
О том, какие системные меры нужны для совершенствования социальной защиты населения, рассказала исполнительный директор Smartgov Consulting, эксперт в области государственного управления Азиза Умарова.
— С какими проблемами и вызовами сегодня столкнулась сфера социальной защиты и в чем причины такой ситуации?
Исходя из международного опыта можно заключить, что социальная защита строится на двух столпах: социальное обеспечение и социальная работа.
- Первое вбирает в себя различные выплаты в виде денежных средств, сюда же относятся программы, финансируемые правительством из отчислений и Пенсионный фонд.
- Второе — это профессиональная деятельность по содействию людям в преодолении личностных и социальных трудностей через защиту, коррекцию и реабилитацию.
Для обеспечения эффективной системы социальной защиты требуется единый координирующий орган, который комплексно подходил бы к этим вопросам и тесно работал со всеми госструктурами и неправительственными организациями, с представленностью до районного звена. Этот орган мог бы отвечать за разработку нормативно-правовой базы, контроль и мониторинг, за управление и реализацию программ социального обеспечения и национальной системы социальной работы путем консолидации разрозненных отдельных функций различных ведомств.
— Какие оперативные меры могут решить эти проблемы?
— В первую очередь требуется четко определить перечень уязвимых групп и оценить их потребности. Махалли сейчас вынуждены помогать и малоимущим, и многодетным, и семьям на карантине, и выпускникам детдомов. Всем вокруг - и никому конкретно. Думаю, о крупных финансовых вливаниях тоже говорить не приходится. При отсутствии четкого фокуса на целевой аудитории ключевая уязвимая группа – люди с инвалидностью и одинокие старики остаются без внимания. Нередко играет роль человеческий фактор, когда председатели махалли по объективным/субъективным причинам упускают из виду тех или иных потенциальных получателей помощи. Люди остаются без поддержки государства в тот момент, когда случается кризисная ситуация, именно профессиональная социальная работа могла бы их вовремя вернуть к нормальной жизни.
Во-вторых, необходимо создать единый реестр получателей социальной помощи (предварительные наработки были у Минтруда и Всемирного банка). Возможно, имеет смысл продолжить работу по социальной защите уже в рамках нового Министерства махалли и семьи либо создать отдельное Министерство/Агентство по соцзащите.
— В условиях карантина из-за пандемии обстановка еще более обострилась, инициативные группы людей пытаются помочь самым нуждающимся. Роль общественных организаций, в частности ННО, в этом мизерна. Теперь решено это делать централизованно. Поможет ли карантин изменить отношение к социальной поддержке граждан?
— Да, я тоже считаю, что пандемия позволила обратить внимание на важные проблемы, связанные с оказанием социальных услуг на местах. Концептуально, это сводится к точному перечню того, что государство должно и не должно уязвимым слоям. С одной стороны, часто говорится о некоем "иждивенчестве" среди населения, с другой — наиболее уязвимые могут порою оставаться в стороне от оказываемой помощи. Вопросы организации социальной защиты требуют переосмысления "общественного договора" между гражданином и государством, равно как и между налогоплательщиком и правительством.
На мой взгляд, большой ошибкой будет сделать вид, что государство само все может исполнять и декларировать имитационные структуры, безуспешно подменяющие собой гражданское общество. Мы как страна не уникальны. Во всем мире существуют социальные проблемы, но там же есть волонтеры, гражданские активисты, инициативные группы, помогающие правительству. От Европы до Азии. Они самые верные помощники и всегда лучше чувствуют нужды уязвимых групп.
Пандемия позволила продемонстрировать здоровый пример сплоченности нашего общества, где стирается какая-либо грань между возрастами, этническими группами, религиями, регалиями. Так, наша группа COVIDarnost Taskent ("Помощь одиноким старикам и людям с инвалидностью") помогала пожилым и семьям, где есть люди с инвалидностью по всему городу, понимая, что особенно им сложно будет пережить карантин без помощи соцработников. К нашей группе также обратилась социальная служба при храме Александра Невского, и нам удалось поддержать в том числе и одиноких стариков, людей с инвалидностью, которые ранее получали помощь церкви, но ныне полностью отрезаны.
Пользуясь возможностью, хотелось бы с благодарностью отметить активность более десятка волонтерских групп: "Аукцион добра+Добро в каждый дом", "Руки помощи", "Помощь нуждающимся семьям", Bright Future, "Покиза инсонлар" (#бизбиргамиз) и "Волшебники Время чудес", "Сделай добро во время карантина". Группы волонтеров с 16 марта до 1 апреля помогли 3 816 семьям, самым нуждающимся, координируя свои действия, чтобы избежать дублирования помощи.