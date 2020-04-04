Поступить во время пандемии: как вузы России организуют прием иностранцев

Как поступить иностранцу в российский вуз, когда границы между странами закрыты, — в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik, Мария Науменко. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, внесла коррективы в приемную кампанию российских вузов. Учебные учреждения проводят дни открытых дверей с помощью прямых эфиров в соцсетях и решают, как дистанционно организовать вступительные испытания для абитуриентов.

Проректор в прямом эфире

В российских университетах дни открытых дверей проходят в онлайн-режиме. Теперь вопросы по поступлению можно задать проректору, преподавателю или члену приемной комиссии во время прямого эфира, который транслируется на YouTube и в социальных сетях.

"Мы уже провели несколько дней открытых дверей в режиме онлайн, иностранцы на них также присутствовали и задавали вопросы", — рассказал Sputnik проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов.

Абитуриенты заранее присылали свои вопросы по электронной почте или в социальных сетях. Также можно было задать вопрос во время видеотрансляции в специальном чате. Эфир таких мероприятий сохраняется в интернете, и все желающие могут его посмотреть.

Прием документов через интернет

Сроки вступительных испытаний и приемные кампании в российские вузы будут сдвинуты, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Но начать учебный год в России рассчитывают, как и всегда, 1 сентября.

"В этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно, первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая — 24-го августа. Мы рассчитываем, что 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия", — цитирует министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова пресс-служба ведомства.

Прием документов в высшие учебные учреждения России традиционно стартует не позднее 20 июня. Как и в прошлые годы, приемные комиссии будут принимать заявления и копии документов от иностранных абитуриентов по электронной почте или при помощи обычной почты.

"Подавляющее большинство иностранцев ежегодно подают документы дистанционно. Здесь для них ничего не изменится", — заверил Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Максим Лисогор.

Экзамен под контролем веб-камеры

Вступительные испытания внутри вузов ежегодно проходили примерно с 10 по 24 июля, очевидно, что сейчас сроки сдвинутся, отмечает Лисогор. По его словам, 99% иностранных абитуриентов сдают вступительные экзамены на территории вузов. В каком формате испытания будут проходить этим летом — пока сказать сложно.

"Для сдачи вступительных испытаний в магистратуру или бакалавриат ребята, в соответствии с российским законодательством, должны приехать именно в университет и сдавать экзамены на территории вуза. Вот эта часть, к большому сожалению, попадает под удар текущей ситуации", — говорит проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов.

Проректор по международной деятельности и работе с молодежью Национального исследовательского университета МИЭТ Дмитрий Коваленко заверил, что учебные учреждения работают над введением дистанционных вступительных экзаменов.

"Уже многие вузы, и мы в том числе, прорабатывают возможность проведения вступительных испытаний в дистанционной форме с помощью технологий прокторинга. Это технология, при которой определенным образом, через веб-камеры, отслеживают абитуриента и пространство вокруг него, чтобы исключить возможность списывания", — объясняет Коваленко.

Однако Лисогор не уверен, что все российские вузы будут готовы внедрить к лету прокторинговые системы.

"Согласно порядку приема, дистанционная форма проведения вступительных испытаний возможна, но при условии идентификации личности абитуриента. Возникает вопрос: как идентифицировать человека, если сотрудник приемной или предметной комиссии не может уже выехать для подтверждения личности. Здесь нужны прокторинговые системы, но насколько мы готовы их внедрить к лету — тут много вопросов", — считает ответственный секретарь приемной комиссии БФУ.

Дистанционный формат вступительных испытаний, по словам Коваленко, проще всего организовать для поступающих в магистратуру, так как в большинстве вузов экзамен проходит в форме собеседования или же оценки портфолио.

"Что касается поступления в российские вузы иностранных студентов, в том числе граждан стран СНГ, в настоящее время прорабатываются возможные механизмы организации приемной кампании с учетом эпидемиологической ситуации, возможностей поездок преподавателей и абитуриентов, применения онлайн-технологий", — сообщили Sputnik в пресс-службе Минобрнауки России.

Вузы России ждут решений Минобрнауки

Как принимать оригиналы документов абитуриентов для зачисления — пока самый сложный вопрос для российских вузов.

"К моменту зачисления абитуриенты должны уже предъявить приемной комиссии оригиналы документов и согласие на зачисление на конкретное направление, которое они выбрали. Документы необходимо физически принести в вуз, поэтому при закрытых границах этот этап вызовет осложнения", — рассуждает проректор по учебной работе Самарского университета.

"Мы ждем разъяснений по приему этого года от Министерства высшего образования. Вопросов много. Наверное, в течение апреля уже будет какое-то понимание", — предполагает Максим Лисогор.

По данным Министерства науки и высшего образования России, в 2018 году в вузах РФ обучалось 200 тысяч иностранцев. Почти 70% из них приехали из бывших советских республик. Среди лидеров по числу студентов — граждане Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.