Дети в карантине: вакцина из грудного молока и лайфхак для мамочек

На карантине в особо уязвимом положении оказались мамы с грудными и малолетними детьми. Прогулки на свежем воздухе ограничены или отсутствуют, повседневный режим сильно изменился, страх за детей зашкаливает. Как вести себя в эти дни, рассказала педиатр Наталья Грачёва.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В условиях жесткого карантина сегодня всем живется нелегко. Больше всего хлопот, проблем и страхов у родителей маленьких детей. Выходить ли на прогулку? Чем их кормить? Как не запустить инфекцию в дом? Надо ли делать прививки или лучше пересидеть дома? С этими и другими вопросами Sputnik Узбекистан обратился к детскому врачу.

— На что особенно нужно обращать внимание в состоянии здоровья ребенка в условиях карантина?

Прежде всего мамам необходимо следить за температурой у ребенка, насморк, кашель, расстройство стула в любом виде, рвоту, плохой аппетит, прорезывание зубов, укусы насекомых, хронические рецидивирующие аллергические реакции или обострение любых хронических заболеваний. Но это не экстренные состояния, и в большинстве случаев вопрос решается дистанционно со своим педиатром или с помощью других врачей.

Фото из личного архива Натальи Грачевой Педиатр Наталья Грачева

Однако есть ситуации, которые требуют немедленного обращения в больницу. Например, высокая температура, которая не сбивается обычными жаропонижающими средствами, в частности, у младенцев до трех месяцев, у детей, склонных к судорогам, а также у малышей с тяжелыми хроническими заболеваниями, острыми аллергическими реакциями, особенно впервые возникшими.

— Как обезопасить ребенка от возможного инфицирования?

— С малышом в возрасте до года и даже до трех лет проще. В их жизни мало что поменялось в эти дни, только стало меньше прогулок либо вообще нет выходов на улицу. Во всем остальном — питание, режим, занятия — все по-прежнему. В условиях изоляции и карантина здоровье этих детей сильно не должно пострадать, так как они вне контакта с улицей, а значит, острые инфекционные заболевания им в принципе не грозят.

Другое дело те, кто посещали детский сад — они испытывают в эти дни определенные проблемы. В первую очередь это нарушение сна, поскольку режим семьи на карантине может сильно отличаться от привычного распорядка. Поздние подъемы, конечно, скажутся на дневном сне ребенка. В таком случае лучше совсем отказаться от дневного отдыха в пользу своевременного вечернего укладывания. Меняется и рацион питания: у многих детей развиваются запоры. Очень важно следить за меню, питьевым режимом, позволять ребенку активничать.

Детям любого возраста в случае необходимости выхода на улицу обязательны медицинская маска и санитайзер для рук. Малышам до двух лет лучше оставаться в коляске — так вы избежите касания поверхностей на улице. Более старших нужно держать за руку, запретить им трогать перила, дверные ручки, прилавки магазинов. Дома люди, приходящие с улицы, не должны подходить к ребенку, пока не пройдут через ванну и не сменят одежду на домашнюю. Постарайтесь огородить грязную обувь в прихожей, то место, куда вы наступаете, приходя с улицы, не подпускайте ребенка к входной двери.

— Несмотря на то, что на улицах сейчас значительно меньше транспорта и воздух стал заметно чище, мамочки не торопятся выходить с детьми на прогулку. Это, конечно, правильно — в стране карантин. Но как детям компенсировать дефицит кислорода и физической активности?

— Если нет двора и даже балкона, то чаще открывайте окна, проветривайте — погода позволяет держать их открытыми целый день. Если есть балкон, то устройте там детям прогулочную зону – поставьте стульчики, столики, организуйте игры. Если отсутствуют решетки, позаботьтесь об их безопасности там. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами или на балконе, независимо от их возраста. Если рядом нет взрослых, закрывайте и фиксируйте окна. Безопасность и жизнь ребенка, безусловно, важнее воздушных ванн.

— Стоит ли переживать кормящим мамочкам из-за коронавируса? Кто-то продолжает кормить грудью, а кто-то предпочитает во избежание рисков переходить на детские смеси. Насколько это правильно?

— В сложившейся ситуации преимущества грудного вскармливания особенно очевидны. Грудное молоко не только насыщает, но и защищает малыша, давая ему антитела. Существует мало абсолютных запретов на грудное вскармливание. При большинстве заболеваний, в том числе инфекционных, мама может кормить грудью, а во время болезни у нее вырабатывается молоко-вакцину с уже готовыми антителами против инфекций. К тому же нет опасности подхватить заразу от нестерильной бутылки или соски.

Кроме этого, молоко постоянно рядом, оно есть всегда, даже если кажется, что грудь "пустая". При регулярном кормлении по требованию молоко вырабатывается во время самого процесса. Какие бы запреты ни наложил карантин, ваш ребенок будет сыт. А это главное, потому что он не ест гречку, а за смесью рано или поздно придется идти или ехать. Сейчас это затруднительно в связи с запретом на передвижение по городу, а также подвергает семью риску заражения в магазине.

— Как быть с плановыми прививками? Известны случаи, когда в день вакцинации на прививку с малышом пришла только одна мама, но вакцину так и не получили. Например, ампулу АКДС ради одного ребенка не открывают.

— Буквально на днях ВОЗ выпустила рекомендации о непрекращении плановой вакцинации в период пандемии, но там есть оговоренные условия, когда процедура может быть перенесена. Во время строгого карантина прививку разумно все-таки отложить. Во-первых, ребенок в изоляции не контактирует с потенциальными источниками инфекции, а значит, риск заражения нулевой. Во-вторых, до поликлиники сложно добираться из-за введенных ограничений. Еще один аргумент в пользу такого решения – в случае развития тяжелой побочной реакции на вакцину возникнут трудности с квалифицированной медицинской помощью. Службы скорой помощи перегружены, большинство детских больниц закрыты.

Пандемия и карантин показали важность своевременной вакцинации в обычных условиях. Если бы все дети получили прививки вовремя, то сегодня этот вопрос коснулся бы очень небольшого числа малышей: буквально 2-3 месячных младенцев и детей до одного года. Именно они сейчас должны получать первые прививки. К сожалению, из-за необоснованных медотводов большой процент маленьких пациентов остался без вакцинации на неопределённый срок. Эти дети могли бы создать иммунную прослойку, защищающую непривитых малышей.

К счастью в феврале юные узбекистанцы получили краснушно-коревую вакцину. В нынешних реалиях это как нельзя кстати.

— Как в условиях карантина осуществляются профосмотры?

— На время эпидемии все плановые обследования отменяются. Это касается профосмотров, диспансеризации, плановые операций и реабилитационных мероприятий. Обращения в медучреждения оправданы только по экстренным и угрожающим жизни состояниям. Это сделано для защиты населения от контактов с возможно инфицированными гражданами, а также для снижения нагрузки на медперсонал.

— Что бы вы могли порекомендовать родителям малолетних детей с учетом объявленного карантина?

— В условиях карантина в семье важно сохранить атмосферу максимально приближенную к нашей обычной жизни, хорошее настроение и расположение духа. Дети – эмпаты, причем даже самые маленькие чутко чувствуют настроение в семье. Продумайте активный досуг с вашими малышами. Когда вы сами организуете и участвуете в шумных играх, это и вас развлечет и порадует. Да простят меня учителя, но не мучайте детей лишними уроками, не усложняйте им жизнь стократным переписыванием упражнений и примеров. Выполните только те задания, которые нравятся ребенку, в остальном поищите компромисс. Иначе ваш карантин превратится в каторгу.

Из общих рекомендаций отмечу здоровое питание, оптимальный режим и регулярную активность. Карантин – прекрасная возможность избавиться родителям от вредных привычек. Если вы курите, то постарайтесь бросить или сведите потребление никотина к минимуму. Подумайте о своих же детях, которые, находясь круглосуточно с вами в одной квартире, страдают от пассивного курения, подрывая свое здоровье.

— Какие лайфхаки вы можете рассказать родителям на сложный период изоляции?

— Есть у меня совет для многодетных семей. Чтобы заставить детей есть фрукты и овощи, каждому с утра выдается корзиночка или коробочка с фруктово-овощным набором (конечно мытыми!). Затем нужно объявить, что это спецпитание для суперкарантийщиков. Кто до вечера все съест, тот получит утром новую порцию. Поверьте, дети сгрызают даже луковицы.

Вернемся к прихожей с грязной обувью. Наклейте цветную изоленту прямо на пол – за нее переступать нельзя. Вся обувь, рабочая одежда, использованные маски и перчатки должны оставаться там. Здесь же поставьте пакет для мусора, дезраствор и спирт, чтобы, зайдя в дом, максимально обработать себя с порога.

Будьте здоровы и берегите своих детей!