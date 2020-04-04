Дети в карантине: вакцина из грудного молока и лайфхак для мамочек

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В условиях жесткого карантина сегодня всем живется нелегко. Больше всего хлопот, проблем и страхов у родителей маленьких детей. Выходить ли на прогулку? Чем их кормить? Как не запустить инфекцию в дом? Надо ли делать прививки или лучше пересидеть дома? С этими и другими вопросами Sputnik Узбекистан обратился к детскому врачу.
— На что особенно нужно обращать внимание в состоянии здоровья ребенка в условиях карантина?
Прежде всего мамам необходимо следить за температурой у ребенка, насморк, кашель, расстройство стула в любом виде, рвоту, плохой аппетит, прорезывание зубов, укусы насекомых, хронические рецидивирующие аллергические реакции или обострение любых хронических заболеваний. Но это не экстренные состояния, и в большинстве случаев вопрос решается дистанционно со своим педиатром или с помощью других врачей.
— Как обезопасить ребенка от возможного инфицирования?
— С малышом в возрасте до года и даже до трех лет проще. В их жизни мало что поменялось в эти дни, только стало меньше прогулок либо вообще нет выходов на улицу. Во всем остальном — питание, режим, занятия — все по-прежнему. В условиях изоляции и карантина здоровье этих детей сильно не должно пострадать, так как они вне контакта с улицей, а значит, острые инфекционные заболевания им в принципе не грозят.
Другое дело те, кто посещали детский сад — они испытывают в эти дни определенные проблемы. В первую очередь это нарушение сна, поскольку режим семьи на карантине может сильно отличаться от привычного распорядка. Поздние подъемы, конечно, скажутся на дневном сне ребенка. В таком случае лучше совсем отказаться от дневного отдыха в пользу своевременного вечернего укладывания. Меняется и рацион питания: у многих детей развиваются запоры. Очень важно следить за меню, питьевым режимом, позволять ребенку активничать.
— Несмотря на то, что на улицах сейчас значительно меньше транспорта и воздух стал заметно чище, мамочки не торопятся выходить с детьми на прогулку. Это, конечно, правильно — в стране карантин. Но как детям компенсировать дефицит кислорода и физической активности?
— Если нет двора и даже балкона, то чаще открывайте окна, проветривайте — погода позволяет держать их открытыми целый день. Если есть балкон, то устройте там детям прогулочную зону – поставьте стульчики, столики, организуйте игры. Если отсутствуют решетки, позаботьтесь об их безопасности там. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами или на балконе, независимо от их возраста. Если рядом нет взрослых, закрывайте и фиксируйте окна. Безопасность и жизнь ребенка, безусловно, важнее воздушных ванн.
— Стоит ли переживать кормящим мамочкам из-за коронавируса? Кто-то продолжает кормить грудью, а кто-то предпочитает во избежание рисков переходить на детские смеси. Насколько это правильно?
— В сложившейся ситуации преимущества грудного вскармливания особенно очевидны. Грудное молоко не только насыщает, но и защищает малыша, давая ему антитела. Существует мало абсолютных запретов на грудное вскармливание. При большинстве заболеваний, в том числе инфекционных, мама может кормить грудью, а во время болезни у нее вырабатывается молоко-вакцину с уже готовыми антителами против инфекций. К тому же нет опасности подхватить заразу от нестерильной бутылки или соски.
— Как быть с плановыми прививками? Известны случаи, когда в день вакцинации на прививку с малышом пришла только одна мама, но вакцину так и не получили. Например, ампулу АКДС ради одного ребенка не открывают.
— Буквально на днях ВОЗ выпустила рекомендации о непрекращении плановой вакцинации в период пандемии, но там есть оговоренные условия, когда процедура может быть перенесена. Во время строгого карантина прививку разумно все-таки отложить. Во-первых, ребенок в изоляции не контактирует с потенциальными источниками инфекции, а значит, риск заражения нулевой. Во-вторых, до поликлиники сложно добираться из-за введенных ограничений. Еще один аргумент в пользу такого решения – в случае развития тяжелой побочной реакции на вакцину возникнут трудности с квалифицированной медицинской помощью. Службы скорой помощи перегружены, большинство детских больниц закрыты.
Пандемия и карантин показали важность своевременной вакцинации в обычных условиях. Если бы все дети получили прививки вовремя, то сегодня этот вопрос коснулся бы очень небольшого числа малышей: буквально 2-3 месячных младенцев и детей до одного года. Именно они сейчас должны получать первые прививки. К сожалению, из-за необоснованных медотводов большой процент маленьких пациентов остался без вакцинации на неопределённый срок. Эти дети могли бы создать иммунную прослойку, защищающую непривитых малышей.
К счастью в феврале юные узбекистанцы получили краснушно-коревую вакцину. В нынешних реалиях это как нельзя кстати.
— Как в условиях карантина осуществляются профосмотры?
— На время эпидемии все плановые обследования отменяются. Это касается профосмотров, диспансеризации, плановые операций и реабилитационных мероприятий. Обращения в медучреждения оправданы только по экстренным и угрожающим жизни состояниям. Это сделано для защиты населения от контактов с возможно инфицированными гражданами, а также для снижения нагрузки на медперсонал.
— Что бы вы могли порекомендовать родителям малолетних детей с учетом объявленного карантина?
Из общих рекомендаций отмечу здоровое питание, оптимальный режим и регулярную активность. Карантин – прекрасная возможность избавиться родителям от вредных привычек. Если вы курите, то постарайтесь бросить или сведите потребление никотина к минимуму. Подумайте о своих же детях, которые, находясь круглосуточно с вами в одной квартире, страдают от пассивного курения, подрывая свое здоровье.
— Какие лайфхаки вы можете рассказать родителям на сложный период изоляции?
— Есть у меня совет для многодетных семей. Чтобы заставить детей есть фрукты и овощи, каждому с утра выдается корзиночка или коробочка с фруктово-овощным набором (конечно мытыми!). Затем нужно объявить, что это спецпитание для суперкарантийщиков. Кто до вечера все съест, тот получит утром новую порцию. Поверьте, дети сгрызают даже луковицы.
Будьте здоровы и берегите своих детей!