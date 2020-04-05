В Узбекистане вводится всеобщий режим самоизоляции — главное

На данный момент, этот порядок действует только для лиц старше 65 лет, а с 6 апреля это будет распространятся на всех граждан.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Власти Узбекистане перешли к более жестким мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

С 06.00 утра 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, будет обязательным для всех граждан. Решение было принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Что данный режим подразумевает?

Теперь граждане могут выходить на улицу только в неотложных случаях: за продуктами, в аптеку (расположенных рядом с домом) и в медучреждение. Исключением также является необходимость ходить на работу.

В продовольственных магазинах, на улице и в других местах необходимо строго соблюдать дистанцию в два метра;

Пенсионерам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, выходить из дома без крайней необходимости категорически запрещено;

Граждане, нарушившие данные правила, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Также с 6.00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будет временно ограничено передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

Будут ли исключения?

Да, пользоваться скутерами и велосипедами можно будет, опять же, в случае крайней необходимости — для покупки продуктов, лекарств, медизделий, чтобы добраться до врача или до работы.

Новые правила функционирования рынков и торговых центров

В течение двух дней все крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) будут оснащены пирометрами и антисептиками.

У каждого посетителя на входе будет измеряться температура. Если градусник покажет 37 градусов и выше, то пройти в помещение будет нельзя. Этим гражданам в срочном порядке необходимо будет обратиться в службу скорой медицинской помощи.

На всех торговых площадках, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться работы по дезинфекции.

Еще раз напомним про запрет на передвижение авто

До 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры).

Чтобы его получить, необходимо прежде подать заявку.

Сотрудники патрульных служб ведут активную работу по выявлению нарушителей на дорогах. Все автомобили, передвигающиеся без стикера, доставляются на штрафплощадки.

Нарушители также должны будут заплатить крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (если это рядовой гражданин) или 30-50 БРВ (если это должностное лицо).

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.