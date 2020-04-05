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Оформление временной прописки

В Узбекистане значительно упростят систему прописки — проект постановления

© Sputnik / Юлия Честнова
Общество
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102510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200405/13854185/V-Uzbekistane-znachitelno-uprostyat-sistemu-propiski--proekt-postanovleniya.html

Обсуждение документа завершится 11 апреля. Оформление постоянной прописки станет полностью электронным, от проставления штампа в паспорте откажутся, а срок проживания без регистрации продлят до 15 дней.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане вынесен на обсуждение новый проект постановления правительства по усовершенствованию системы постоянной прописки на территории Ташкента и Ташкентской области.

Что изменится?

  • Вместо понятия "прописка" будет введен термин "регистрация";
  • Для граждан республики, желающих приобрести недвижимость в Ташкенте и Ташобласти, будет необязательно иметь прописку. Также к ним не будет применяться требования, связанные с высокой ставкой государственной пошлины. 
  • Граждане получат право регистрировать своих родственников первой и второй степени не только в местах своего постоянного проживания, но и в других жилых объектах, находящихся в их собственности;
  • Будут отменены требования необходимого совместного проживания супругов в течение 1 года для получения постоянной прописки. Отменяются также условия, связанные с утерей прописки в случае расторжении брака в течение 1 года;
  • Граждане, ранее имевшие прописку в Ташкенте или Ташобласти, смогут ее повторно получить без дополнительных условий и требований;
  • Лица, проживающие в жилых объектах своих приемных родителей, получат возможность там прописаться;
  • Срок временной регистрации по месту проживания продлится до 5 лет, однако прежнее условие сохраняется — необходимо получить прежде согласие владельца имущества;
  • Граждане получат возможность находиться в Ташкенте и Ташкентской области без прописки и временной регистрации до 15 дней;
  • Оформить постоянную или временную регистрацию можно будет в ОВД, Центрах госуслуг и на Едином портале. Срок оформления будет сокращен до 1 дня (ранее надо было ждать 3 дня).
  • В процессе оформления постоянной прописки больше не будет ставиться штамп в паспорте, домовой книге или карточке. Регистрацию планируют сделать полностью электронной. 
  • Для того, чтобы оформить постоянную прописку, не нужно будет в обязательном порядке отказываться от прописки с прежнего места проживания. Военнообязанным гражданам не нужно будет обращаться в отделы обороны по своему прежнему и новому месту жительства.

Еще одно важное нововведение: объекты недвижимости на вторичном рынке можно будет приобретать без прописки и лишних государственных пошлин.

Обсуждение законопроекта продлится до 11 апреля.

Теги:
Регистрация, прописка, Узбекистан, Законопроект



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