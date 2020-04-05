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Женщина держит за руку ребенка

Посольство Узбекистана в РФ объявило сбор средств для пострадавших от пандемии

© CC0 / pixabay
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200405/13855183/Posolstvo-Uzbekistana-v-RF-obyavilo-sbor-sredstv-dlya-postradavshikh-ot-pandemii.html

Дипломаты пообещали постоянно публиковать отчеты об израсходованных средствах через свои официальные аккаунты в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана объявило об открытии специального счета для добровольных взносов, которые будут направлены на помощь уязвимым слоям населения и гражданам республики, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения вируса COVID-19.

Кто может сделать пожертвование?

Помочь нуждающимся и столкнувшимся с трудностями гражданам могут как частные лица, так и организации.

Одним из первых, кто откликнулся на данную благотворительную акцию, стал учредитель ООО "Бахт-Текстиль" Бахритдин Муминов. Предприниматель стал примером того, как важны доброта и отзывчивость в столь сложное время.

Информация о реквизитах размещена здесь

Могу ли я проверить, действительно ли деньги пошли на благое дело?

Да, сотрудники посольства пообещали регулярно публиковать информацию о том, куда были потрачены собранные средства. 

"В целях обеспечения открытости и прозрачности, а также информирования общественности о целевом использовании поступающих средств Посольство будет постоянно публиковать отчет об израсходованных средствах через свои официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook — @UzEmbassy.ru; Instagram — @UzEmbassyRussia", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

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Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
коронавирус, сбор денег, Посольство Республики Узбекистан в РФ



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