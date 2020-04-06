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Проверка приборов учета электроэнергии не будет проводиться в карантин

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200406/13859552/Proverka-priborov-ucheta-elektroenergii-ne-budet-provoditsa-v-karantin.html

Ранее в Минэнерго сообщили, что в ближайшее время также не планируется повышение цен на электроэнергию.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В Узбекистане на время карантина прекратится проверка приборов учета и контроля электроэнергии, сообщает Минэнерго.

"В целях реализации программы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Узбекистан АО "Региональные электрические сети" сообщает о приостановлении с 6 апреля текущего года до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации проведения поверки приборов учета и контроля электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в ближайшее время также не планируется повышение цен на электроэнергию.

В Узбекистане не планируется повышение цен на электроэнергию >>

Напомним, в период с 15 марта по настоящее время общее количество потребляемой электроэнергии в Ташкенте снизилось на 18%, а в целом по стране — на 6%. В стране действует режим карантина, и люди в основном находятся дома, что увеличивает объемы потребления электроэнергии в бытовом секторе. Снижение общего объема потребления электроэнергии связано со значительным уменьшением деловой активности в компаниях и на производстве, а также стабильно теплой погодой.

Теги:
счетчики, счетчик, электроэнергия, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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