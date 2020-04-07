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В Ташкенте созданы специальные наблюдательные посты

В Ташкенте созданы специальные наблюдательные посты

ГУВД
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (297)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13866401/V-Tashkente-sozdany-spetsialnye-nablyudatelnye-posty.html

Члены пунктов общественного контроля круглосуточно проводят подворный обход в целях обеспечения соблюдения правил карантина местными жителями.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Ташкенте созданы наблюдательные посты в 514 махаллях на территории 11 районов, с помощью которых будет контролироваться соблюдение гражданами режима самоизоляции, сообщают в ГУВД.

Для работы в данных пунктах сформированы группы, в их состав входят: председатель махалли, территориальный инспектор профилактики и его помощник, члены группы "Фидокор ёшлар", а также активисты махалли.

"Основная задача каждой группы – обеспечить контроль, чтобы жители махалли в условиях карантина только в случаях крайней необходимости – для покупки продовольствия и лекарств - выходили на улицу и исключительно в масках", - говорится в информации.

Члены пунктов общественного контроля круглосуточно проводят подворный обход в целях обеспечения соблюдения правил карантина местными жителями, которым разъясняют, что без необходимости покидать дома опасно для их здоровья и здоровья их родных, близких и других людей.

В Ташкенте созданы специальные наблюдательные посты
ГУВД
В Ташкенте созданы специальные наблюдательные посты

Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 457 человек. 

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Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики – они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (297)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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