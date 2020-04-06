Экспресс-тесты позволили выявить в Узбекистане 76 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки было проведено 4,737 тысячи тестов на COVID-19 среди лиц, находящихся на карантине.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Врачи в Узбекистане за последние сутки выявили много случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, такая высокая динамика связана с ускоренным тестированием людей, находящихся на карантине, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Алишер Шадманов.

"Вчера 76 случаев выявлено за счет ускоренного тестирования", - сказал Шадманов в ходе онлайн-брифинга.

По его данным, за прошедшие сутки было проведено 4,737 тысячи тестов на COVID-19 среди лиц, находящихся на карантине.

По данным министерства, у 31 больного наблюдается пневмония, у девяти из них состояние относительно тяжелое, у двоих – тяжелое.

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"Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами", - добавил Шадманов.

Напомним, на данный момент в Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 390 человек.

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Вылечить удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации. При этом двое пациентов скончались.