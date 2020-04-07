Еще один гражданин Узбекистана скончался от пандемии в Нью-Йорке

Двадцать второго марта у мужчины были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением здоровья 2 апреля его госпитализировали, подключили к аппарату ИВЛ и погрузили в состояние искусственной комы.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Еще один узбекистанец скончался от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, информируют в МИД республики.

"Шестого апреля 2020 года гражданин Узбекистана Р. Х., 1969 года рождения, скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Двадцать второго марта у мужчины были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением здоровья 2 апреля его госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в состояние искусственной комы.

В указанный период Генконсульством поддерживалась постоянная связь с его родственниками.

В настоящее время Генконсульством совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решаются организационные вопросы, связанные с его похоронами.

В Нью-Йорке от коронавируса скончались двое узбекистанцев >>

Напомним, ранее посольство Узбекистана в США сообщило о смерти от COVID-19 двоих граждан республики. Жертвами пандемии стали 51-летний Х. С. и 69-летняя Х. З. Оба проживали в Нью-Йорке.

На сегодня США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом.

Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число инфицированных и погибших.