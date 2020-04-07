Скончавшийся в Нью-Йорке от коронавируса оказался артистом из Самарканда

Пятидесятиоднолетний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Вчера в Нью-Йорке от коронавируса скончался гражданин Узбекистана, которым оказался известный в Самарканде артист по имени Рустам Хожимухамедов, написал на своей страничке в Facebook журналист Карим Бахриев.

"51-летний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда", - говорится в публикации.

Напомним, в МИД Узбекистана сообщили, что шестого апреля 2020 года гражданин Узбекистана Р. Х., 1969 года рождения, скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией.

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Двадцать второго марта у него были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением здоровья 2 апреля его госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в состояние искусственной комы.

В настоящее время Генконсульством совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решаются организационные вопросы, связанные с его похоронами.