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Скончавшийся в Нью-Йорке от коронавируса оказался артистом из Самарканда

© CC BY-SA 2.0 / Shawn Carpenter / Candle
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (299)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13869122/Skonchavshiysya-v-Nyu-Yorke-ot-koronavirusa-okazalsya-artistom-iz-Samarkanda.html

Пятидесятиоднолетний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Вчера в Нью-Йорке от коронавируса скончался гражданин Узбекистана, которым оказался известный в Самарканде артист по имени Рустам Хожимухамедов, написал на своей страничке в Facebook журналист Карим Бахриев.

"51-летний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда", - говорится в публикации.

Напомним, в МИД Узбекистана сообщили, что шестого апреля 2020 года гражданин Узбекистана Р. Х., 1969 года рождения, скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией.

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Двадцать второго марта у него были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением здоровья 2 апреля его госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в состояние искусственной комы.

В настоящее время Генконсульством совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решаются организационные вопросы, связанные с его похоронами.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (299)
Теги:
коронавирус, Самарканд, Самарканд, артист, смерть, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, США, США, Нью-Йорк, Нью-Йорк



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