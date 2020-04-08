Министр культуры Узбекистана посвятил песню обращению президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу 3 апреля. В ходе него глава республики озвучил дополнительные меры по социальной поддержке населения, а также шаги по стабилизации экономики и помощи среднему и малому бизнесу.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков представил новую песню "Гўзал ҳаёт" ("Жизнь прекрасна").

Композицию глава ведомства решил посвятить обращению главы республики Шавката Мирзиёева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nazarbekov Ozodbek Axmadovich (@ozodbek_axmadovich) 7 Апр 2020 в 9:00 PDT

"Последнее выступление президента было столь душераздирающим, что не давало нам покоя. Заставило волноваться и сгорать. В этом обращении видел настоящего народного отца", - рассказал Назарбеков.

Он добавил, что его песня призвана довести до людей глубокий смысл, который заложил президент в своем послании.

Напомним: глава республики Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу 3 апреля.

Во время своего послания президент озвучил дополнительные меры по социальной поддержке населения, а также шаги по стабилизации экономики и помощи среднему и малому бизнесу.

Ранее министр культуры представил песню, посвященную борьбе с пандемией.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 534 случая заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 30 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!