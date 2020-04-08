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Народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков

Министр культуры Узбекистана посвятил песню обращению президента

Instagram / ozodbek_official_page
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13876159/Ministr-kultury-Uzbekistana-posvyatil-pesnyu-obrascheniyu-prezidenta.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу 3 апреля. В ходе него глава республики озвучил дополнительные меры по социальной поддержке населения, а также шаги по стабилизации экономики и помощи среднему и малому бизнесу.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков представил новую песню "Гўзал ҳаёт" ("Жизнь прекрасна"). 

Композицию глава ведомства решил посвятить обращению главы республики Шавката Мирзиёева.

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Публикация от Nazarbekov Ozodbek Axmadovich (@ozodbek_axmadovich)

"Последнее выступление президента было столь душераздирающим, что не давало нам покоя. Заставило волноваться и сгорать. В этом обращении видел настоящего народного отца", - рассказал Назарбеков.

Он добавил, что его песня призвана довести до людей глубокий смысл, который заложил президент в своем послании.

Напомним: глава республики Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу 3 апреля.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев: "Мы должны действовать как единый кулак"

Во время своего послания президент озвучил дополнительные меры по социальной поддержке населения, а также шаги по стабилизации экономики и помощи среднему и малому бизнесу.

Ранее министр культуры представил песню, посвященную борьбе с пандемией. 

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 534 случая заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 30 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Теги:
Шавкат Мирзиёев, послание, Президент, Озодбек Назарбеков, Министерство культуры Узбекистана



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