В Узбекистане от коронавируса скончался третий пациент

Еще одной жертвой COVID-19 стал 40-летний житель Ташкентской области. Он страдал сердечно-сосудистой недостаточностью и умер от остановки сердца.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Минздраве сообщили о еще одном пациенте, умершем от COVID-19. Это житель города Чирчик Ташкентской области.

Тридцатого марта он доставлен в областную инфекционную больницу в критическом состоянии. На следующий день был переведен в клинику Республиканского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний для оказания специализированной медицинской помощи.

Тест на коронавирус показал положительный результат.

Пациента перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на интенсивное реанимационное лечение, состояние больного резко ухудшилось прошлой ночью.

Он умер от остановки сердца.

По последним данным, к настоящему часу в Узбекистане зафиксировано 534 случая заражения коронавирусом. Вылечились 30 узбекистанцев.

Как заявил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков, более 60 000 человек прошли тест на наличие коронавирусной инфекции.