В Узбекистане от коронавируса скончался третий пациент

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Минздраве сообщили о еще одном пациенте, умершем от COVID-19. Это житель города Чирчик Ташкентской области.
Тридцатого марта он доставлен в областную инфекционную больницу в критическом состоянии. На следующий день был переведен в клинику Республиканского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний для оказания специализированной медицинской помощи.
Тест на коронавирус показал положительный результат.
Пациента перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на интенсивное реанимационное лечение, состояние больного резко ухудшилось прошлой ночью.
Он умер от остановки сердца.
По последним данным, к настоящему часу в Узбекистане зафиксировано 534 случая заражения коронавирусом. Вылечились 30 узбекистанцев.
Как заявил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков, более 60 000 человек прошли тест на наличие коронавирусной инфекции.