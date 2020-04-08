Президент распорядился принимать в медвуз без экзаменов - условия поступления

Успешно окончившие техникум выпускники смогут продолжить обучение в медвузе по профильным направлениям бакалавриата сразу со второго курса.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Минздраве сообщили об изменениях, которые предполагают непрерывное профессиональное развитие кадров в медико-санитарной сфере. Соответствующее постановление подписал накануне глава государства.

С 2020/2021 учебного года 47 медицинских колледжей преобразуются в техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

Согласно документу, реорганизация коснется медколледжей в Самаркандской области – 7, в Ферганской – 5, в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской – по 4, в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской областях и городе Ташкенте – по 3, в Навоийской области – 2, в Сырдарьинской и Хорезмской – по 1.

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В техникумах будет модернизирована материально-техническая база, кабинеты практики оснастят по установленным нормативам, организуют учебно-симуляционные аудитории.

Президент поручил разработать учебные планы и программы на базе передового зарубежного опыта. Занятия в техникумах будут дистанционно проводить высококвалифицированные профессоры-преподаватели медицинских вузов.

Успешно окончившие техникум выпускники смогут продолжить обучение в медвузе по профильным направлениям бакалавриата сразу со второго курса. Их будут принимать после индивидуального собеседования без вступительных экзаменов.

Все расходы на содержание, функционирование, укрепление материально-технической базы и подготовку кадров покрываются за счет внебюджетных средств Минздрава, поступлений от обучения учащихся на основе госзаказа и платного контракта, а также иных незапрещенных источников.