Воздух в Ташкенте за время карантина стал чище почти в два раза

Индекс загрязнения атмосферного воздуха в столице за время режима самоизоляции понизился с 4,15 до 2,5 баллов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Карантин вынудил многих граждан сидеть дома: прекратили работу почти все учреждения, предприятия и торговые точки, общественный транспорт не функционирует, а на личном автомобиле разрешено перемещаться далеко не всем и то, только при наличии специального стикера (некоторым категориям граждан разрешено перемещаться без стикера).

Однако у режима самоизоляции есть и обратная сторона.

Так, специалисты "Узгидромета" изучили состояние атмосферного воздуха в Ташкенте и отметили, что за время карантина воздух в столице стал намного чище.

Если 24 марта индекс загрязнения воздуха составлял 4,15 балла, то 6 апреля метеорологи зафиксировали его понижение до 2,5 баллов.

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим ингредиентам: пыль, оксид углерода (угарный газ), диоксид азота, диоксид серы и аммиака.

Если в совокупности получается от 0 до 4 баллов, то это означает, что в городе низкий уровень загрязнения в воздухе, если 5-6 баллов, то повышенный, 7-13 – высокий, 14 и более баллов – очень высокий.

В "Узгдромете" отметили, что по сравнению с началом месяца в Ташкенте уменьшилась концентрация:

пыли с 0,16 до 0,14 мг/м3 (с 1,1 до 0,9 ПДК);

диоксида азота — с 0,04 до 0,02 мг/м3 (с 1 до 0,5 ПДК);

оксида углерода — с 2,6 до 2,2 мг/м3 (с 0,9 до 0,7 ПДК).

Содержание в воздухе диоксида серы и аммиака осталось неизменным — 0,003 и 0,01 мг/м3 соответственно (0,06 и 0,25 ПДК).

Карантин в Узбекистане

С 24 марта прекратил работу общественный транспорт в Ташкенте, в столице был введен карантин, а позднее еще в пяти городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане и Самарканде.

С 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны, с 30 марта до 20 апреля введен запрет на использование личных автомобилей.

С 6 апреля по всей республике был введен общий режим самоизоляции. Он подразумевает, что выезжать из дому нельзя не только на авто, но и на мотоцикле, скутере или велобайке. Исключения составляют выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

В Узбекистане, по последним данным, зафиксировано 534 случая заражения COVID-19, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.