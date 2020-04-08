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Каратин

Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик закрываются на карантин

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (307)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13881335/Almalyk-Angren-Yangiyul-i-Chirchik-zakryvayutsya-na-karantin.html

В зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Города Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик закрывают свои границы. 

"С завтрашнего дня, 9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области", - говорится в Telegram-канале Koronavirus Info со ссылкой на информационную службу хокимията Ташкентской области.

Города будут закрыты для въезда и выезда для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

Кроме того, исключения могут быть сделаны в случае чрезвычайных ситуаций.

Также отмечается, что в зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

Ранее свои границы закрыли Ташкент, Наманган, Андижан, Самарканд и Гулистан.

Напомним: по последним данным, в республике зафиксировано 545 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (307)
Теги:
коронавирус, Карантин, Чирчик, Янгиюль, Ангрен, Алмалык



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