Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик закрываются на карантин

В зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Города Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик закрывают свои границы.

"С завтрашнего дня, 9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области", - говорится в Telegram-канале Koronavirus Info со ссылкой на информационную службу хокимията Ташкентской области.

Города будут закрыты для въезда и выезда для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

Кроме того, исключения могут быть сделаны в случае чрезвычайных ситуаций.

Также отмечается, что в зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

Ранее свои границы закрыли Ташкент, Наманган, Андижан, Самарканд и Гулистан.

Напомним: по последним данным, в республике зафиксировано 545 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.