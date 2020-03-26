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Автомобили на границе

Гулистан закрывается на карантин

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13777183/Gulistan-zakryvaetsya-na-karantin.html

C 00:01 часов 27 марта будет закрыт въезд в Гулистан со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Вслед за Ташкентом, Наманганом, Андижаном и Самаркандом границы города закрыл и Гулистан.

С 00:01 часов 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Гулистан для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей). Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

Автомобиль национальной гвардии Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Въезжать в город смогут постоянно проживающие (имеющие регистрацию) граждане, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

По последним данным, коронавирус диагностировали у 65 граждан Узбекистана. Число заболевших за сутки возросло на шесть человек.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое.

При этом пятеро из заболевших граждан уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)

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Теги:
Карантин, коронавирус, Гулистан



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