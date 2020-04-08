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Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч

АО "Узбекистон темир йуллари" пожертвовало 1 млрд сумов на борьбу с COVID-19

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (307)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13881540/AO-Uzbekiston-temir-yullari-pozhertvoval-1-mlrd-sumov-na-borbu-s-COVID-19.html

Ранее стало известно, что граждане Узбекистана, государственные и частные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" уже более 50 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для людей по всему миру, и граждане Узбекистана —не исключение.

Основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Алишер Усманов выделил Узбекистану миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

Однако, как ранее отмечал глава республики Шавкат Мирзиёев, одержать победу над COVID-19 можно только совместными усилиями. И последние события это подтверждают.

Вклад в борьбу с пандемией вносят все: и ведомства, которые разрабатывают эффективные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории страны; врачи и представители других профессий, которые вынуждены продолжать работать и бороться за жизнь каждого.

Важный вклад вносят и местные жители, которые, в большинстве своем, придерживаются режима самоизоляции и не выходят из дома.

Помощь также пришла от бизнесменов и различных организаций, которые на безвозмездной основе переводят огромные суммы на поддержку страны и ее населения, переживающего тяжелые времена. 

Одним из таких предприятий, пришедших на помощь, стало АО "Узбекистон темир йуллари". Предприятие перечислило в общественный фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик" ("Милосердие и здоровье") один миллиард сумов.

Данные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и помощь пострадавшим от пандемии.

"Как известно, в нашей стране принимаются масштабные меры по борьбе с  коронавирусом и предотвращению его распространения по Республике. В настоящее время, все возможные силы, ресурсы и средства направлены на реализацию этих мер, а они в свою очередь несомненно требуют значительных финансовых расходов. Ради здоровья нашего народа, важнее всего сейчас объединиться перед лицом глобальной опасности и Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" с целью внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и в качестве безвозмездной помощи перечислило в общественный фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик" один миллиард сумов", - говорится в официальном заявлении.

Ранее администрация озвучила сумму переводов узбекистанцев на борьбу с коронавирусом. Оказалось, что граждане республики, государственные и частные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" уже более 50 миллиардов сумов. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (307)
Теги:
коронавирус, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан



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