АО "Узбекистон темир йуллари" пожертвовало 1 млрд сумов на борьбу с COVID-19

Ранее стало известно, что граждане Узбекистана, государственные и частные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" уже более 50 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для людей по всему миру, и граждане Узбекистана —не исключение.

Однако, как ранее отмечал глава республики Шавкат Мирзиёев, одержать победу над COVID-19 можно только совместными усилиями. И последние события это подтверждают.

Вклад в борьбу с пандемией вносят все: и ведомства, которые разрабатывают эффективные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории страны; врачи и представители других профессий, которые вынуждены продолжать работать и бороться за жизнь каждого.

Важный вклад вносят и местные жители, которые, в большинстве своем, придерживаются режима самоизоляции и не выходят из дома.

Помощь также пришла от бизнесменов и различных организаций, которые на безвозмездной основе переводят огромные суммы на поддержку страны и ее населения, переживающего тяжелые времена.

Одним из таких предприятий, пришедших на помощь, стало АО "Узбекистон темир йуллари". Предприятие перечислило в общественный фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик" ("Милосердие и здоровье") один миллиард сумов.

Данные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и помощь пострадавшим от пандемии.

"Как известно, в нашей стране принимаются масштабные меры по борьбе с коронавирусом и предотвращению его распространения по Республике. В настоящее время, все возможные силы, ресурсы и средства направлены на реализацию этих мер, а они в свою очередь несомненно требуют значительных финансовых расходов. Ради здоровья нашего народа, важнее всего сейчас объединиться перед лицом глобальной опасности и Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" с целью внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и в качестве безвозмездной помощи перечислило в общественный фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик" один миллиард сумов", - говорится в официальном заявлении.

Ранее администрация озвучила сумму переводов узбекистанцев на борьбу с коронавирусом. Оказалось, что граждане республики, государственные и частные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" уже более 50 миллиардов сумов.