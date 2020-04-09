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Карантин

В Узбекистане прекращена выдача стикеров для автомобиля

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (308)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200409/13882093/V-Uzbekistane-prekraschena-vydacha-stikerov-dlya-avtomobilya.html

Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Узбекистане с 9 апреля прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей, сообщает Минюст.

"Нерассмотренные заявки в последующем рассматриваться не будут", - говорится в сообщении.

Транспортным средствам, для которых было получено разрешение, будет разрешено передвижение.

Также Специальная республиканская комиссия приняла решение о сокращении списка случаев, когда автомобили могут передвигаться без разрешения. Обновленный список будет опубликован в ближайшее время.

Сколько уже выдано стикеров для авто — данные Агентства госуслуг >>

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Автомобилем можно воспользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии стикера. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (308)
Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Карантин, коронавирус, выездной стикер, Узбекистан, Узбекистан



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