В Узбекистане прекращена выдача стикеров для автомобиля

Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Узбекистане с 9 апреля прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей, сообщает Минюст.

"Нерассмотренные заявки в последующем рассматриваться не будут", - говорится в сообщении.

Транспортным средствам, для которых было получено разрешение, будет разрешено передвижение.

Также Специальная республиканская комиссия приняла решение о сокращении списка случаев, когда автомобили могут передвигаться без разрешения. Обновленный список будет опубликован в ближайшее время.

Сколько уже выдано стикеров для авто — данные Агентства госуслуг >>

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Автомобилем можно воспользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии стикера.