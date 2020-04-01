Сколько уже выдано стикеров для авто — данные Агентства госуслуг

Количество заявок на получение разрешений стремительно растет с каждым часом. Оформлено уже около 12 тысяч заявок.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане выдано 5,5 тысячи стикеров для передвижения по территории республики.

Об этом рассказала главный консультант Агентства госуслуг Гульшан Ботирова на заседании Международного пресс-клуба.

Между тем количество заявок на получение разрешения на передвижение растет с каждым днем. После сообщения о вводе с 30 марта ограничений на передвижение автотранспорта в центрах госуслуг вовсе образовались огромные очереди.

Так, в первый день поступило 6 404 заявки, а на второй день число обращений выросло до 26,6 тысячи. На третий день увеличилось почти вдвое и составило 59 тысяч.

"22,5 тысячи заявлений были рассмотрены, из них 12 тысяч оформлены", - сообщил руководитель агентства Халилулла Тураходжаев.

Напомним: с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Автомобилем можно воспользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии стикера. Он будет предоставляться бесплатно.

В Ташкенте начали "отлавливать" водителей авто без стикеров >>

Порядок оформления и выдачи временного разрешения на передвижение авто приведен ниже:

Министерство юстиции Порядок выдачи временного разрешения на передвижение автомобилей

Соблюдение введенных правил тщательно контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Нарушители рискуют получить крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (или 30-50 БРВ, если это должностное лицо).

Между тем в Узбекистане уже было выявлено несколько попыток обойти новые правила.

Так, стало известно о том, что несколько компаний обратились за получением разрешения на передвижение автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz, BMW, Lexus и другие) для якобы оказания услуг доставки.

Ранее, когда только объявили о запрете на пользование личным авто, соцсети стали буквально разрываться от сообщений и вопросов на тему того, как можно обмануть систему и получить стикер под видом поставщика служб доставки, такси или, к примеру, курьерской службы.