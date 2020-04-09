ЦБ разъяснил, как будут доставляться пенсии во время карантина

Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил ряд мер, направленных на поддержку одиноких пенсионеров и других социально уязвимых слоев населения во время пандемии.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана ответил на главный вопрос, волнующий пожилых граждан, – как будут доставляться пенсии во время карантина, если человек не находится по месту жительства или пребывает на месте временной регистрации.

Как будут доставляться пенсии во время карантина?

Районные (городские) отделения Пенсионного фонда по специальной программе направляют ведомости для выплаты пенсии в соответствующие филиалы Народного банка по адресу места жительства пенсионеров.

На основании этих ведомостей пенсионные средства направляются в филиалы и выплачиваются в виде наличных после того, как пенсионер предоставит паспорт и подпишет ведомость.

В период карантина пенсионные выплаты доставляются Халк банком по месту жительства пожилых граждан.

А если пенсионер находится не по месту своего жительства?

Если гражданин не находится по месту жительства во время распределения пенсии, а временно проживает на другой территории, то деньги возвращаются в Пенсионный фонд. Они будут начислены и выплачены в следующем месяце.

А если пенсионер имеет лишь временную регистрацию на месте пребывания?

Если гражданин временно зарегистрирован по месту пребывания, он может обратиться в филиал Пенсионного фонда в районе пребывания и попросить включить в платежную ведомость свой временный адрес.

Можно ли упростить себе жизнь? Что предлагает ЦБ?

ЦБ рекомендует всем пенсионерам, получающим пенсии наличными, открыть личные пенсионные-овердрафтовые карты Халк банка и в дальнейшем переводить пенсионные средства на банковские карты.

Плюсы:

пенсионные средства зачисляются на карту пенсионного овердрафта в первые дни месяца, независимо от того, где находится пенсионер;

если деньги заканчиваются до следующего пенсионного платежа, пенсионер может получить беспроцентный кредит овердрафта в размере до 50% ежемесячной пенсии;

помимо начисления 8% годовых на средства на карте, их можно беспроцентно обналичить через банкоматы Халк банка.

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев утвердил ряд мер, направленных на поддержку социально уязвимых слоев населения во время пандемии.

Так, в период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.