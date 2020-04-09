Что будет с оставшимися заявками на получение стикера — Минюст

Право на управление авто на основании разрешений, выданных ранее, было сохранено, однако заявки, которые находятся на рассмотрении, будут отклонены.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. C 9 апреля 2020 года Центры госуслуг приостановили выдачу специальных стикеров на передвижение автомобилей.

Замминистра юстиции Акбар Ташкулов отметил, что данное решение было принято ввиду того, что было выявлено много случаев повторной подачи заявок и фальсификации документов с целью получения разрешения.

В результате резко возросло количество автомобилей в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах.

Это, в свою очередь, привело лишь к увеличению числа случаев нарушения режима карантина и понизило эффективность мероприятий, направленных на борьбу с пандемией.

В Минюсте подчеркнули, что транспортным средствам, для которых ранее было получено разрешение, будет разрешено передвижение.

А, вот, заявки, которые сейчас находятся на рассмотрении, будут отклонены.

Напомним: до 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Автомобилем можно воспользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Также некоторые автомобили имеют право на передвижение без специального стикера. Сегодня список таких транспортных средств был обновлен.