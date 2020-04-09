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Автомобильная дорога в Ташкенте

Что будет с оставшимися заявками на получение стикера — Минюст

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200409/13888165/Chto-budet-s-ostavshimisya-zayavkami-na-poluchenie-stikera--Minyust.html

Право на управление авто на основании разрешений, выданных ранее, было сохранено, однако заявки, которые находятся на рассмотрении, будут отклонены.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. C 9 апреля 2020 года Центры госуслуг приостановили выдачу специальных стикеров на передвижение автомобилей.

Sputnik/ Рамиз Бахтияров
Кто может пользоваться автомобилем в Узбекистане — новый список

Замминистра юстиции Акбар Ташкулов отметил, что данное решение было принято ввиду того, что было выявлено много случаев повторной подачи заявок и фальсификации документов с целью получения разрешения.

В результате резко возросло количество автомобилей в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах.

Это, в свою очередь, привело лишь к увеличению числа случаев нарушения режима карантина и понизило эффективность мероприятий, направленных на борьбу с пандемией.

В Минюсте подчеркнули, что транспортным средствам, для которых ранее было получено разрешение, будет разрешено передвижение.

А, вот, заявки, которые сейчас находятся на рассмотрении, будут отклонены.

Напомним: до 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Автомобилем можно воспользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Также некоторые автомобили имеют право на передвижение без специального стикера. Сегодня список таких транспортных средств был обновлен. 

Теги:
Узбекистан, водители, автомобили, Министерство юстиции Узбекистана



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