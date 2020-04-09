Какие льготы получат ремесленники Узбекистана — разбираем проект закона

Национальное ремесленничество, народные художественные промыслы способствуют сохранению богатого культурного наследия и исторических традиций, обеспечивают занятость населения, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных семей.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана разработали законопроект "О ремесленнической деятельности", который устанавливает основы системы поддержки и развития ремесленничества в республике.

Согласно документу, члены Ассоциации "Хунарманд" освобождаются от уплаты фиксированного налога, который предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и реализацией продукции.

Также ремесленники, зарегистрированные в городах и селах, получат право первые два уплачивать в Пенсионный фонд 50% от установленной ставки единого социального платежа.

А ремесленники из числа пенсионеров, или получающие пособия, освобождаются от уплаты страхового платежа во Внебюджетный пенсионный фонд.

Данный закон также закрепит право свободно распоряжаться валютной выручкой, полученной от экспорта, в частности, снимать с банковских счетов наличную валюту.

Еще одно важное нововведение: для широкого распространения уникальной продукции, ремесленники смогут продавать свою продукцию на международных выставках, ярмарках, конкурсах. Для этого им не нужно будет заключать никаких экспортных контрактов.

Также в законе прописано, что если ремесленник не имеет своего постоянного места, а продает продукцию во временных помещениях, то он может отказаться от инкассации и использовать контрольно-кассовые машины и торговые терминалы на добровольной основе.

При аренде помещений, принадлежащих государству, ремесленники уплачивают 50% от установленного минимального размера арендной платы.

Кроме того, ремесленники получат возможность покупать объекты недвижимости в рамках программы приватизации напрямую, без выставления на электронные торги. В случае, если несколько ремесленников изъявят желание приобрести такой объект, то он будет реализован посредством торгов, в которых кроме них никто не будет принимать участия. Данная льгота предполагает организацию ремесленного производства в течение не менее 5 лет.

Для справки: в Программу развития ремесленничества в 2020 году включены кредиты на сумму 589,3 миллиарда сумов, из них 470 миллиардов сумов – из Фонда реконструкции и развития.

За счет этих средств АК "Халк банки", АКБ "Микрокредитбанк" и АКБ "Агробанк" членам Ассоциации "Хунарманд" выдаются кредиты в сумме до 250 БРВ на 18 месяцев, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ, с возмещением одной четвертой части процентных расходов Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности.

Эти кредиты используются для закупки оборудования, запасных частей и сырья для нужд производства, организации центров развития ремесленничества и школ "Уста-шогирд", строительства домов-музеев и мастерских либо приобретения на данные цели зданий и помещений и пополнения оборотных средств.

Постановлением правительства от 28 ноября 2019 года внедрен "Национальный каталог мастеров народно-прикладного искусства", а также введен "Реестр ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма".