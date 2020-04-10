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Узбекский плов

Врачей-инфекционистов Владивостока накормили узбекским пловом

Pixabay
Общество
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (370)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13890167/Vrachey-infektsionistov-Vladivostoka-nakormili-uzbekskim-plovom.html

В меню отобрали традиционные и известные узбекские блюда - плов, салат и лепешки. Все было упаковано в одноразовую посуду.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке передало 150 бесплатных обедов - плов, традиционный салат и узбекская лепешка - для врачей городской клинической больницы №1, борющихся с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава диппредставительства Рустам Исмаилов.

"Генеральное консульство Узбекистана обратилось в правительство края с инициативой провести такую разовую небольшую акцию, нас поддержали. Просто по-человечески, когда врачи 24 часа в сутки борются за здоровье граждан, мы решили их морально вот так поддержать", - рассказал Исмаилов.

Он добавил, что в меню отобрали традиционные и известные узбекские блюда - плов, салат и лепешки. Все приготовили (с соблюдением санитарных норм и упаковали в одноразовую посуду) повара ресторана узбекской и восточной кухни Чайхана №1.

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"Это наша совместная акция - генерального консульства, активистов узбекской диаспоры во Владивостоке при поддержке правительства Приморья, городской администрации и ресторана Чайхана №1", - добавил глава диппредставительства.

Напомним, в Приморье действует режим полной самоизоляции. В регионе сейчас зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны, двое умерли.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (370)
Теги:
шеф-повар, повара, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, плов, еда, врачи, Карантин, коронавирус



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