Врачей-инфекционистов Владивостока накормили узбекским пловом

В меню отобрали традиционные и известные узбекские блюда - плов, салат и лепешки. Все было упаковано в одноразовую посуду.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке передало 150 бесплатных обедов - плов, традиционный салат и узбекская лепешка - для врачей городской клинической больницы №1, борющихся с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава диппредставительства Рустам Исмаилов.

"Генеральное консульство Узбекистана обратилось в правительство края с инициативой провести такую разовую небольшую акцию, нас поддержали. Просто по-человечески, когда врачи 24 часа в сутки борются за здоровье граждан, мы решили их морально вот так поддержать", - рассказал Исмаилов.

Он добавил, что в меню отобрали традиционные и известные узбекские блюда - плов, салат и лепешки. Все приготовили (с соблюдением санитарных норм и упаковали в одноразовую посуду) повара ресторана узбекской и восточной кухни Чайхана №1.

Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео >>

"Это наша совместная акция - генерального консульства, активистов узбекской диаспоры во Владивостоке при поддержке правительства Приморья, городской администрации и ресторана Чайхана №1", - добавил глава диппредставительства.

Напомним, в Приморье действует режим полной самоизоляции. В регионе сейчас зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны, двое умерли.