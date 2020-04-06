Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео

Кто может попробовать узбекские блюда и по-настоящему, с эмоциями, рассказать о вкусе? Конечно же, итальянцы!
На одном из YouTube каналов блогеры решили снять видео, как люди из разных уголков Италии пробуют плов, лагман, манты, курт и навват.
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Их поразил фиолетовый базилик и курт, который они сравнили с местным сыром, который добавляют в пасту.
А вот лагман они оценили даже не на 100, а на 200 баллов.
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Также итальянцы рассказали, что для них баранина и рис - очень странное сочетание, но при этом съели весь плов.
Узнайте все эмоции итальянцев в нашем видео!