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Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200406/13860120/Benissimo-italyantsy-probuyut-uzbekskuyu-edu-video.html

Как итальянские блогеры удивились фиолетовому базилику, плову и попробовали курт - смотрите в нашем видео!

Кто может попробовать узбекские блюда и по-настоящему, с эмоциями, рассказать о вкусе? Конечно же, итальянцы!

На одном из YouTube каналов блогеры решили снять видео, как люди из разных уголков Италии пробуют плов, лагман, манты, курт и навват.

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Их поразил фиолетовый базилик и курт, который они сравнили с местным сыром, который добавляют в пасту.

А вот лагман они оценили даже не на 100, а на 200 баллов.

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Также итальянцы рассказали, что для них баранина и рис - очень странное сочетание, но при этом съели весь плов.

Узнайте все эмоции итальянцев в нашем видео!

Теги:
блогер, еда, Узбекистан, Узбекистан, Италия, Италия, лагман, плов, смешное видео, видеоролик, Видео



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