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Заработал новый Telagram-канал по организации логистики грузовых перевозок

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13890449/Zarabotal-novyy-Telagram-kanal-po-organizatsii-logistiki-gruzovykh-perevozok.html

Данный портал предназначен для рассмотрения обращений грузовладельцев, связанных с организацией экспортных, импортных, транзитных и местных грузовых перевозок.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Telegram появился новый официальный канал "Узбекистон темир йуллари" по вопросам организации логистики грузовых перевозок, сообщает пресс-служба.

"Данный портал предназначен для рассмотрения обращений грузовладельцев, связанных с организацией экспортных, импортных, транзитных и местных грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по номеру +998-90-938-40-00 в Telegram налажено взаимодействие в формате общения "Грузовладелец" - "АО "Узбекистон темир йуллари"", то есть грузовладелец может подавать обращение/запрос непосредственно по этому номеру (в мессенджере Telegram).

Время подачи обращения/запроса: рабочие дни с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Срок исполнения обращения/запроса: в течении одного часа.

Работа за компьютером
pixabay
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Обращения, поступившие по чату, не рассматриваются либо остаются без ответа в случаях, если:

- обращение не относится к основной теме чата;

- неоднократные обращения носят необоснованный характер;

- являются неправомерными или незаконными;

- по обращению уже принято решение.

По информации пресс-службы, данный вид услуги создан в нынешних условиях различного рода ограничений, в целях налаживания более тесного сотрудничества, содействия взаимосвязи между железнодорожным перевозчиком и грузоотправителем и АО "Узбекистон темир йуллари".

Теги:
грузоперевозки, мессенджер, Telegram, Telegram, Telegram, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Узбекистан



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