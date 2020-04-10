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Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре

Стали известны даты вступительных экзаменов в университете Амити в Ташкенте

Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13892267/Stali-izvestny-daty-vstupitelnykh-ekzamenov-v-universitete-Amiti-v-Tashkente.html

Согласно утвержденному графику, вступительные экзамены пройдут в мае, июле и августе. Регистрация на экзамены закрывается за 10 дней до его начала.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Университет Амити в Ташкенте объявил о датах вступительных экзаменов, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Согласно утвержденному графику, вступительные экзамены пройдут в мае, июле и августе. Регистрация на экзамены закрывается за 10 дней до его начала.

На подготовительный общий курс обучения (International Foundation Studies):

1. Дата - 30 мая 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа) — 13.00.

2. Дата - 18 июля 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа) — 13.00.

3. Дата - 15 августа 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа) — 13.00.

На обучение в бакалавриате и магистратуре:

1. Дата - 31 мая 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа) — 13.00.

2. Дата - 19 июля 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа) — 13.00.

3. Дата - 16 августа 2020 года. Письменный тест — 10:00-12.00. Интервью (беседа)— 13.00.

Также абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены для обучения в бакалавриате (Undergraduate) по следующим направлениям:

- Информационные технологии (Bachelor of Science in Information Technology);

- Компьютерные технологии и инжиниринг (Bachelor of Technology (Computer Science & Engineering));

- Экономика (Bachelor of Arts (Honours) Economics);

- Управление туризма (Bachelor of Arts (Tourism Administration);

- Бизнес-администрирование (Bachelor of Business Administration).

Для обучение в магистратуре (Postgraduate) по следующим направлениям:

- Информационные технологии (Master of Science in Information Technology);

- Бизнес-администрирование (Master of Business Administration). 

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Напомним, ранее в Министерстве образования Узбекистана прокомментировали сообщения из соцсетей о том, что обучение во всех высших учебных заведениях республики якобы возобновится 2 сентября.

В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

Теги:
Карантин, Образование, университеты, Университет, Ташкент, Ташкент, вступительные экзамены, экзамен, учеба, Узбекистан, Узбекистан



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