Отопление в Ташкенте пока не отключают

Решение хокима Ташкента о прекращении отопительного сезона будет заранее опубликовано в официальных средствах массовой информации.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте не будут отключать центральное отопление еще неделю, информирует пресс-служба хокимията.

"В свете поступающих обращений от населения, касающихся окончания отопительного сезона с 10 апреля 2020 года, хотим сообщить, что в настоящее время отопительный сезон продолжается и в связи с ожидаемыми осадками на следующей неделе отключение центрального отопления не планируется", - говорится в публикации.

Решение хокима Ташкента о прекращении отопительного сезона будет заранее опубликовано в официальных средствах массовой информации.

Напомним, ранее власти Ташкента приняли решение отменить плановые отключения отопления и горячей воды из-за коронавируса. График был пересмотрен в связи с принятием мер против распространения коронавируса.

В хокимияте Ташкента рассказали, когда отключат отопление >>

Между тем в ГУП "Тошиссиккувати" сообщили о том, что могут отключить горячую воду на короткое время в отдельных случаях для устранения аварий и неисправностей.