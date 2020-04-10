19:28 10 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Радиатор центрального отопления в квартире

Отопление в Ташкенте пока не отключают

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
27710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13896435/Otoplenie-v-Tashkente-poka-ne-otklyuchayut.html

Решение хокима Ташкента о прекращении отопительного сезона будет заранее опубликовано в официальных средствах массовой информации.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте не будут отключать центральное отопление еще неделю, информирует пресс-служба хокимията.

"В свете поступающих обращений от населения, касающихся окончания отопительного сезона с 10 апреля 2020 года, хотим сообщить, что в настоящее время отопительный сезон продолжается и в связи с ожидаемыми осадками на следующей неделе отключение центрального отопления не планируется", - говорится в публикации.

Решение хокима Ташкента о прекращении отопительного сезона будет заранее опубликовано в официальных средствах массовой информации.

Напомним, ранее власти Ташкента приняли решение отменить плановые отключения отопления и горячей воды из-за коронавируса. График был пересмотрен в связи с принятием мер против распространения коронавируса.

В хокимияте Ташкента рассказали, когда отключат отопление >>

Между тем в ГУП "Тошиссиккувати" сообщили о том, что могут отключить горячую воду на короткое время в отдельных случаях для устранения аварий и неисправностей.

Теги:
Карантин, коронавирус, отопление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия снегопада в Ташкенте
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода
Беспилотник указал «Градам» цель: эффектные кадры учебных стрельб - YouTube
Как "Грады" работают в связке с беспилотниками — эффектное видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться