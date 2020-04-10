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Донорство крови. Архивное фото

Новый метод лечения тяжелобольных с коронавирусом начнут применять в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (322)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13898807/Novyy-metod-lecheniya-tyazhelobolnykh-koronavirusom-nachnut-primenyat-v-Uzbekistane.html

По последним данным, в республике 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Врачи Узбекистана в ближайшее время начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, заявили в Министерстве здравоохранения республики. 

На сегодня в стране вылечились уже 42 человека. Сыворотка крови выздоровевших, как отметили в Минздраве, очень важна для тех, кто еще болеет, и может помочь им скорее поправиться.

"По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в нашей стране вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело", — сообщили в Минздраве.

В сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус, объяснили в министерстве.

Прежде чем сдать сыворотку, вылечившиеся граждане будут проходить полное медицинское обследование, включая проверки на несколько инфекций. То есть доноры должны быть здоровы.

Врачи в Наманганской области
Министерство здравоохранения Отдел по связям с общественностью
В Узбекистане еще 4 человека вылечились от коронавируса, всего — 42
Сдача небольшой части сыворотки не вызовет у них никаких неблагоприятных осложнений, это научно доказано, заверили в Минздраве.

"Собранную сыворотку затем можно будет использовать с согласия тяжелобольных пациентов и в строгом соответствии с инструкциями врача", — отмечается в публикации.  

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В пятницу число больных выросло до 624, 14 находятся в тяжелом состоянии. За все время распространения инфекции в стране скончались три пациента.

Как ранее рассказал директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов, в настоящее время врачи следят за состоянием свыше 84 тысяч пациентов, прибывших из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или граждан, имевших контакт с ними. В том числе более 21 тысячи человек находятся в стационарных учреждениях.

Всего в лабораториях республики на коронавирусную инфекцию протестировано 78,9 тысячи образцов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (322)
Теги:
Эпидемия, пандемия, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Минздрав Узбекистана, лечение, коронавирус



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