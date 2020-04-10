Новый метод лечения тяжелобольных с коронавирусом начнут применять в Узбекистане

По последним данным, в республике 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Врачи Узбекистана в ближайшее время начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, заявили в Министерстве здравоохранения республики.

На сегодня в стране вылечились уже 42 человека. Сыворотка крови выздоровевших, как отметили в Минздраве, очень важна для тех, кто еще болеет, и может помочь им скорее поправиться.

"По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в нашей стране вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело", — сообщили в Минздраве.

В сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус, объяснили в министерстве.

Прежде чем сдать сыворотку, вылечившиеся граждане будут проходить полное медицинское обследование, включая проверки на несколько инфекций. То есть доноры должны быть здоровы.

Сдача небольшой части сыворотки не вызовет у них никаких неблагоприятных осложнений, это научно доказано, заверили в Минздраве.

"Собранную сыворотку затем можно будет использовать с согласия тяжелобольных пациентов и в строгом соответствии с инструкциями врача", — отмечается в публикации.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В пятницу число больных выросло до 624, 14 находятся в тяжелом состоянии. За все время распространения инфекции в стране скончались три пациента.

Как ранее рассказал директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов, в настоящее время врачи следят за состоянием свыше 84 тысяч пациентов, прибывших из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или граждан, имевших контакт с ними. В том числе более 21 тысячи человек находятся в стационарных учреждениях.

Всего в лабораториях республики на коронавирусную инфекцию протестировано 78,9 тысячи образцов.