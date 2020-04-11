В медучреждениях Узбекистана откроются кабинеты народной медицины

Данные кабинеты будут открыты в государственных многопрофильных медучреждениях всех уровней и в негосударственных клиниках.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане в государственных медицинских учреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также в негосударственных медицинских организациях с 1 мая 2020 года откроются кабинеты народной медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики со ссылкой на постановление президента "О дополнительных мерах по развитию народной медицины в Республике Узбекистан".

Также согласно документу, с 1 мая 2020 года будут созданы:

Республиканский научно-практический центр народной медицины. Данное учреждение входит в организационную структуру Минздрава и является подотчетным ему.

Центры развития народной медицины, созданные в медицинских высших образовательных учреждениях и Техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

"Одной из основных задач Республиканского центра является анализ и изучение эффективности методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием методов народной медицины", - говорится в сообщении.

Обучение в Региональных центрах будет осуществляться на платной основе по учебным планам и программам, утвержденным Минздравом. Стоимость обучения устанавливается Республиканским центром.

Выпускникам будет выдан сертификат установленного образца, который будет признан официальным документом о повышении квалификации по народной медицине.

Лицам без медицинского образования, успешно окончившим курсы по подготовке специалистов по народной медицине будет выдано официальное удостоверение, дающее право на осуществление деятельности в сфере народной медицины.