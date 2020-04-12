Узбекистан поставил в Беларусь средства защиты от COVID-19

В составе груза медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения.

ТАШКЕНТ, 12 апреля — Sputnik. По распоряжению главы государства, самолет Ил-76 ВВС Узбекистана накануне доставил в Беларусь гуманитарную помощь, состоящую из средств медицинской защиты против нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при Кабмине.

"Самолет ВВС Узбекистана Ил-76 в субботу доставил из Ташкента в Минск груз гуманитарной помощи для поддержки правительства и народа Беларуси в борьбе с коронавирусом", - сказал представитель штаба.

По его словам, в составе груза медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались. В Узбекистане зарегистрировано 796 инфицированных COVID-19, в Беларуси – 2226.

Между тем, в Узбекистане осваивают новый метод лечения тяжелобольных COVID-19. Он заключается в том, что кровь выздоровевших людей будут переливать пациентам, у которых болезнь протекает тяжело. Как сообщили в Минздраве, сыворотка крови тех, кто поборол COVID-19, содержит антитела, которые помогут тяжелобольным нейтрализовать вирус и справиться с инфекцией.