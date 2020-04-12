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Конец смены: новая команда врачей приступила к работе в НИИ вирусологии

Конец смены: новая команда врачей приступила к работе в НИИ вирусологии

Пресс-служба Минздрава
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (328)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200412/13907348/Konets-smeny-novaya-komanda-vrachey-pristupila-k-rabote-v-NII-virusologii.html

Квалифицированные работники здравоохранения сегодня сменили на 14-дневной посту своих коллег, которые помогли преодолеть опасную болезнь 37 пациентам.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Сегодня очередная группа медицинских работников приступила к работе в НИИ вирусологии. Врачи и медсестры сменили на 14-дневной посту своих коллег, которые помогли преодолеть опасную болезнь 37 пациентам. Об этом сообщили в Минздраве.

Медицинская маска
© Sputnik / Александр Кряжев
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В настоящее время в НИИ вирусологии проходят непрерывное лечение, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, 112 пациентов с диагнозом COVID-19.

В общей сложности количество заболевших коронавирусом в стране уже приблизилось к 800. При этом полностью вылечились 42 узбекистанца, они проходят реабилитацию. За все время скончались четыре пациента.

В Ташкенте пациенты проходят лечение в трех медучреждениях: Городской клинической инфекционной больнице, НИИ эпидемиологии и НИИ вирусологии.

"Больные поступают с уже подтвержденным коронавирусом. Сначала они попадают в приемное отделение, где прежде всего проверяют сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. Если этот показатель ниже 90%, пациента переводят в реанимационное отделение и подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких", — рассказывает специалист.

При более высоком уровне кислорода в крови пострадавшего переводят в общую палату.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (328)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, врачи, Узбекистан, вирус, коронавирус



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