В Намангане введен запрет на передвижение людей и транспорта

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области вводится запрет на движение автомобильного транспорта и передвижение граждан, сообщают в хокимияте.
"Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 метров от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности", - говорится в информации.
Более того, запрет коснется любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов.
Исключение составляют:
- сотрудники и грузовые автомобили (Damas, Van или Labo);
- промышленные предприятия;
- предприятия по производству и реализации (или аутсорсингом) фармацевтических и продовольственных продуктов;
- предприятия-экспортеры;
- сельскохозяйственные предприятия.
Данное ограничение было принято Региональной специальной комиссией по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 865. Вчера выздоровели еще 24 человека, теперь их общее количество составляет 66. Все они проходят курс реабилитации после лечения.
За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы >>
Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс. узбекистанцев.
При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. По каждому применены меры.