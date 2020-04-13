В Намангане введен запрет на передвижение людей и транспорта

Данное ограничение было принято Региональной специальной комиссией по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области вводится запрет на движение автомобильного транспорта и передвижение граждан, сообщают в хокимияте.

"Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 метров от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности", - говорится в информации.

Более того, запрет коснется любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов.

Исключение составляют:

- сотрудники и грузовые автомобили (Damas, Van или Labo);

- промышленные предприятия;

- предприятия по производству и реализации (или аутсорсингом) фармацевтических и продовольственных продуктов;

- предприятия-экспортеры;

- сельскохозяйственные предприятия.

Данное ограничение было принято Региональной специальной комиссией по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 865. Вчера выздоровели еще 24 человека, теперь их общее количество составляет 66. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

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Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс. узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. По каждому применены меры.