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Проверка документов на стационарном посту (Дружба народов)

В Намангане введен запрет на передвижение людей и транспорта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (334)
106602
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200413/13908884/V-Namangane-vveden-zapret-na-peredvizhenie-lyudey-i-transporta.html

Данное ограничение было принято Региональной специальной комиссией по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области вводится запрет на движение автомобильного транспорта и передвижение граждан, сообщают в хокимияте.

"Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 метров от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности", - говорится в информации.

Более того, запрет коснется любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов.

Исключение составляют:

- сотрудники и грузовые автомобили (Damas, Van или Labo);
- промышленные предприятия;
- предприятия по производству и реализации (или аутсорсингом) фармацевтических и продовольственных продуктов;
- предприятия-экспортеры;
- сельскохозяйственные предприятия.

Данное ограничение было принято Региональной специальной комиссией по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 865. Вчера выздоровели еще 24 человека, теперь их общее количество составляет 66. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

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Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс. узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. По каждому применены меры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (334)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Наманган



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