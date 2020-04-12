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За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200412/13907852/Za-oskorblenie-vyzdorovevshego-ot-COVID-19-mozhno-lishitsya-svobody.html

Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лица, переболевшего COVID-19 или находящегося на карантине, сообщили в Оперштабе при Кабмине. Теперь за посягательство на его честь и достоинство, за распространение сведений о его личной жизни устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов.

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Пресс-служба Минздрава
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Если после применения административного взыскания противоправный поступок будет совершен повторно, виновнику предъявят штраф в размере 22,3 миллиона сумов или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

Кроме того, если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

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Напомним, сегодня Минздрав сообщил о еще 19 выздоровевших от коронавируса пациентов, теперь их общее количество составляет 61. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

 

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс узбекистанцев.

Теги:
Узбекистан, Тюрьма, оскорбление, коронавирус



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