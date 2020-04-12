За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лица, переболевшего COVID-19 или находящегося на карантине, сообщили в Оперштабе при Кабмине. Теперь за посягательство на его честь и достоинство, за распространение сведений о его личной жизни устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов.

Если после применения административного взыскания противоправный поступок будет совершен повторно, виновнику предъявят штраф в размере 22,3 миллиона сумов или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

Кроме того, если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

В магазин по одному и под запись: как в махаллях борются с COVID-19 – видео >>

Напомним, сегодня Минздрав сообщил о еще 19 выздоровевших от коронавируса пациентов, теперь их общее количество составляет 61. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс узбекистанцев.