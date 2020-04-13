Уровень самоизоляции в Узбекистане теперь можно отследить по карте

Согласно статистике, узбекистанцы стали реже появляться на улице примерно с 16 марта, однако значительно больше времени они начали проводить в разделах "Видео" и "Картинки".

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей крупных городов Узбекистана.

"Аналитики рассчитали специальный индекс, который имеет 5-балльную шкалу. Чем выше балл, тем больше людей соблюдают самоизоляцию.", - говорится в сообщении.

Посмотреть данные по крупным городам страны и сравнить баллы для самоизоляции можно на главной странице Яндекса и на "Яндекс.Карты".

Согласно статистике, узбекистанцы стали реже появляться на улице примерно с 16 марта, однако значительно больше времени они начали проводить в разделах "Видео" и "Картинки" на yandex.uz.

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Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 865. Вчера выздоровели еще 24 человека, теперь их общее количество составляет 66. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс. узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. По каждому применены меры.