В Узбекистане можно дистанционно следить за состоянием беременности

Программа позволяет пациенткам отправлять данные прямо из дома, экономить время и материальные ресурсы.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. В Узбекистане появилась программа для дистанционного контроля за состоянием беременной и плода на дому, сообщают в Агентстве по интеллектуальной собственности.

"Данная программа предназначена для своевременного выявления патологии у матери и плода и, соответственно, предупреждения возможных перинатальных осложнений и оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в информации.

Функциональные возможности программы состоят из:

- передачи показателей сердцебиения плода, записанных с помощью портативного профессионального медицинского оборудования;

- отправки этих записей на сервер www.obshelth.uz, где профессиональные врачи дистанционно могут наблюдать за состоянием плода, что в полной мере позволяет автоматизировать процесс раннего определения различных заболеваний у матери и плода;

- мониторинга и диагностирования патологий у плода и беременных дистанционно с обхватом дальних регионов, где не хватает акушеров-гинекологов.

Программа позволяет пациенткам отправлять данные прямо из дома, экономить время и материальные ресурсы.

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Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 896. Вчера выздоровели еще 24 человека, теперь их общее количество составляет 66. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс. узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. По каждому применены меры.