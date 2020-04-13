Свадьба с коронавирусом: мужчина заразил невесту и жениха в Намангане

Уже с сегодняшнего дня в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области вводится запрет на движение автомобильного транспорта и передвижение граждан.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Нарушения карантина - главная проблема в Узбекистане. На днях в Намангане один мужчина заразил всех гостей, включая невесту и жениха, коронавирусом, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на слова хокима Хайрулло Бозорова.

"Мужчина побывал на свадьбе и там заразил 18 граждан. К сожалению, среди инфицированных есть и жених, и невеста. Неужели все это не стало уроком для граждан?" - заявил хоким.

Напомним, уже с сегодняшнего дня, 13 апреля, в Намангане и Учкурганском районе Наманганской области вводится запрет на движение автомобильного транспорта и передвижение граждан.

В Намангане введен запрет на передвижение людей и транспорта >>

Гражданам разрешается один раз в день посещать торговые объекты в пределах 100 метров от дома и покупать предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности.

Запрет коснулся любого автотранспорта, в том числе личного и служебного, мототранспорта (скутеров) и велосипедов.